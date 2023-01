Em publicação de Ano Novo, Shakira teria alfinetado Gerard Piqué: Mesmo traídos, temos que continuar confiando

02/01/2023 | 12:10



Ano Novo e novas resoluções? Parece que é assim Shakira quer começar 2023. A cantora compartilhou na noite do último domingo, dia 1°, uma nota de Réveillon sobre feridas e recuperação, acendendo ainda mais a chama da curiosidade de alguns fãs.

Mesmo que nossos machucados continuem abertos neste novo ano, o tempo tem mãos de cirurgião, começou a colombiana. Mesmo traídos, nós temos que continuar confiando. Ao se deparar com menosprezo, continue a saber seu valor. Porque há mais gente boa que indecente. Mais pessoas com empatia do que indiferença.

Vale lembrar que Shakira terminou o longo relacionamento com Gerard Piqué em junho de 2022, na época o motivo do fim teria sido a descoberta de uma sequência de traições por parte do ex-jogador de futebol e mensagem postada pela cantora adicionou mais fogo na lenha.

Nossas lágrimas não são um desperdício, elas regam o solo onde nascerá o futuro e nos fazem mais humanos para que, em meio ao desamor, possamos seguir amando.

Caso você não se lembre, Piqué assumiu o relacionamento com a estudante Clara Chía Marti pouco tempo depois do anúncio do divórcio com Shakira e então a cantora lançou uma música sobre o fim de um relacionamento conturbado.

Apesar de ter tentado manter o namoro com Clara, o ex-jogador teria terminado tudo após sentir saudades da ex-esposa com quem está travando uma batalha sobre a custódia dos filhos, Milan, de nove anos de idade, e Sasha, de sete anos de idade. Mesmo com o fim do casamento, o casal tenta manter um bom relacionamento e foram até vistos no mesmo eventos das crianças.