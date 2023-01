Copa São Paulo coloca o futuro em campo; região tem 5 sedes

Da Redação



02/01/2023 | 11:17



O futuro do futebol brasileiro entra em campo a partir de hoje (2), quando tem início a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até o dia 25 ­ aniversário da Capital ­ 127 clubes estarão lutando pelo título da competição. Seriam 128, mas o Santana, do Amapá, pediu dispensa em 31 de dezembro de 2022. Com isso, Palmeiras, Rio Preto e Juazeirense (BA), já têm uma vitória (por WO) garantida na fase de grupos.

As equipes estão divididas em 32 grupos de quatro equipes com cidades-sede distribuídas pelo Estado. O Corinthians, com 10 títulos conquistados, é o maior vencedor do torneio. O Palmeiras, por sua vez, é o atual campeão.

Seis partidas serão disputadas hoje. O duelo inaugural será Penapolense e Capivariano 12h45 (horário de Brasília) com transmissão do Paulistão Play.

O atual campeão do torneio, o Palmeiras, inicia sua jornada em busca do bicampeonato amanhã, às 19h30, frente o Juazeirense-BA com transmissão do SporTV, em São José do Rio Preto. Já o Corinthians inicia sua jornada rumo ao 11º título contra o Zumbi-AL, também amanhã, às 21h45, também com transmissão do SporTV, em Araraquara.

GRANDE ABC

A região recebe quatro grupos da Copinha. Em todos eles os primeiros jogos serão na quarta-feira (confira tabela abaixo). O Santo André está no Grupo 26, com partidas disputadas no Bruno Daniel. Na rodada inicial, às 15h, o Santos encara o São Raimundo (RR) e, às 17h15, o Ramalhão pega o Falcon (SE).

No Baetão, em São Bernardo, a primeira partida será às 13h, com Bahia x Operário Ferroviário (PR) e, na sequência (15h15), jogam EC São Bernardo x CSA (AL).

Em Diadema, no Inamar, a abertura será às 11h, com Atlético-MG x Galvez (AC) e, às 13h15, o Água Santa pega o Mixto (MT). Em Mauá, no Estádio Pedro Benedetti, o grupo será aberto com o clássico local entre Grêmio Mauaense x Mauá (13h), seguido por Vila Nova (GO) x Nova Iguaçu (RJ).

O São Caetano, que jogará na Rua Javari, na Capital, entra em campo às 13h contra o Juventus. Na sequência, Fortaleza (CE) pega Clube do Remo (PA).