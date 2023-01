Em frente ao Planalto, apoiadores de Lula pedem: 'Dilma passa a faixa'

01/01/2023 | 14:24



À espera do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ser empossado neste domingo, 1º, apoiadores do novo governo em festa na Praça dos Três Poderes entoam um grito de ordem para defender que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) passe a faixa presencial ao padrinho político.

O coro de "Dilma passa a faixa" é ouvido por quem está próximo ao parlatório e à rampa do Palácio do Planalto, justamente onde poderá haver a troca de faixa.

Pelo rito, Jair Bolsonaro (PL) deveria entregar o símbolo a Lula, mas o agora ex-presidente deixou o País na sexta-feira, 30, para não precisar fazê-lo. Ele foi aos Estados Unidos em avião da Força Aérea Brasileira sem data para voltar.

Ter Dilma como a responsável pela passagem da faixa é uma defesa de alas do PT como um desagravo à ex-presidente, que foi deposta em 2016 em um processo de impeachment classificado pela esquerda como um golpe.

Até o momento, não há qualquer definição oficial sobre quem vai passar a faixa. Como mostrou mais cedo o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, porém, o papel deve cair para representantes da sociedade civil.

Os ex-presidentes da República Dilma Rousseff e José Sarney já chegaram ao Salão Branco do Congresso Nacional para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, mas não falaram com a imprensa. "Sou apenas um retrato na parede", minimizou Sarney ao se dirigir a um elevador privativo, o qual a imprensa não tem acesso.

Também chegaram ao local sem falar com jornalistas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o seu colega na Suprema Corte, Ricardo Lewandowski.