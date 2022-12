Santos prepara Vila Belmiro para receber velório de Pelé

Artur Rodrigues



31/12/2022 | 09:53



O Estádio Urbano Caldeira, popularmente chamado de Vila Belmiro, em Santos, já está sendo preparado para receber o velório de Pelé, marcado para segunda-feira. No gramado, as tendas para abrigar o público já estão montadas.

O corpo do Rei do Futebol será levado do Hospital Albert Einstein, na Capital, diretamente para o estádio na madrugada de segunda. De acordo com o Santos FC, o caixão de Pelé será posicionado no centro do campo, e o local será aberto ao público das 10h de segunda-feira às 10h de terça-feira.