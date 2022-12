Paulo Serra realiza mudanças em cinco secretarias e Semasa

Da Redação



30/12/2022 | 20:03



Rearranjo administrativo interno promovido pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) vai provocar troca no comando de cinco secretarias da Prefeitura de Santo André a partir de terça-feira (3). Portarias, que serão publicadas neste sábado (31) no Diário Oficial, atingem Educação; Saúde; Mobilidade Urbana; Planejamento Estratégico e Licenciamento; e Projetos Especiais.

Almir Cicote deixa de ser secretário de Mobilidade Urbana e passa a dirigir a Educação, cargo vago desde a última terça-feira, com a morte da professora Cleide Bochixio, aos 73 anos.

Gilvan Junior, que estava interinamente à frente da Secretaria de Planejamento Estratégico e Licenciamento, foi nomeado para a Saúde. Ele também deixa a superintendência do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), posto que vai ser ocupado por Ajan Marques de Oliveira.

José Police Neto, que comandava a Saúde, ocupará o assento principal da Unidade de Projetos Especiais, departamento com status de secretaria criado no projeto de reorganização da estrutura administrativacriada no projeto de reorganização da estrutura administrativa, aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito.

Segundo Paulo Serra, Police Neto tem manifestado interesse em permanecer trabalhando na cidade. Em fevereiro, no entanto, o auxiliar pode assumir o posto de vereador na Capital pelo PSD, partido de Gilberto Kassab, já que é o primeiro suplente do legislador paulistano Felipe Becari (União Brasil), eleito deputado deputado federal no pleito de outubro.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Santo André será comandada por Aparecido Donizeti Pereira, que estava na Unidade de Apoio Governamental. O departamento foi extinto pelo governo.

Para o Planejamento, o prefeito repatriou Acácio Miranda Filho, que estava na Secretaria Executiva da Limpeza Urbana da Capital e atuou com Paulo Serra como secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC de janeiro de 2021 a fevereiro último.

As mudanças valem a partir de terça-feira, já que o prefeito decretou ponto facultativo na segunda (2). Paulo Serra se licencia hoje do cargo, retornando no dia 8 – até lá, o vice Luiz Zacarias (PL) fica no posto.

“Estou chamando essas mudanças de reacomodação interna, necessária para manter o ritmo intenso de trabalho nos próximos dois anos”, explicou Paulo Serra ao Diário.

O prefeito disse estar “muito otimista” em relação a 2023 e 2024. “Estamos governando há seis anos. Nos quatro primeiros, colocamos a casa em ordem, nos sentidos fiscal e administrativo. Quando iríamos começar a colher os frutos com maior intensidade, veio a pandemia. Agora, este desafio já foi vencido e temos o caminho livre para trabalhar.”

O prefeito Paulo Serra admitiu que novas mudanças no primeiro escalão do governo podem acontecer nas primeiras semanas do ano novo. Ele, no entanto, disse que serão mexidas pontuais. “Alguns ajustes podem ser necessários. Mas não esperem nada muito radical. Estamos no caminho certo”, despistou.

Nos bastidores, especula-se que alguns vereadores da base de sustentação do governo, como Pedrinho Botaro (PSDB), que hoje (31) encerra seu período como presidente do Legislativo, e Professor Jobert Minhoca (Podemos), poderiam integrar o secretariado, mas o prefeito não comentou.