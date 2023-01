Ossel Assistência comemora 35 anos e realiza premiação de colaboradores

Coluna Social



01/01/2023 | 07:00



Os 35 anos da Ossel Assistência foram comemorados em festa no andreense Espaço Win. A empresa busca trazer tranquilidade, praticidade e economia em um momento difícil para as pessoas, e após dois anos intensos de pandemia, realizaram uma confraternização especial. A noite reservou surpresas e homenagens para reconhecer e celebrar os resultados do ano de 2022.

No início, o evento apresentou o curta metragem Sintonia da Vida, que traz mensagens de amor e carinho pelos entes queridos e da missão da organização. Momentos emocionantes seguiram o cerimonial, quando o falecido senhor Arany Marchetti, fundador da empresa, trouxe uma mensagem por meio da tecnologia holográfica.

A confraternização contou com a premiação dos colaboradores com mais de 20 anos de casa pelo mérito em atuar no crescimento deste ano. “Estou muito feliz por termos formado uma grande equipe. Está tudo muito lindo”, comenta Cesar Marchetti, filho do fundador, que revelou ainda que novos projetos estão em andamento para a fase que está por vir.