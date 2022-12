Antes de morrer, Pelé finalmente realiza sonho de Sandra Regina, filha rejeitada

30/12/2022 | 12:11



Pelé morreu na última quinta-feira, dia 29, aos 82 anos de idade e como você viu o ex-jogador de futebol recebeu no hospital os netos, filhos de Sandra Regina, filha renegada.

O encontro era um sonho de Sandra, fruto do relacionamento do craque com a empregada doméstica, Anísia Machado. Vale lembrar que durante muitos anos ela tentou o reconhecimento paterno e conseguiu comprovar a relação sanguínea através de um teste de DNA, podendo passar a assinar sob o nome Sandra Regine Arantes do Nascimento Felinto.

A mãe de Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento morreu em 2006, como o pai, durante o tratamento de um câncer. Apesar da relação conturbada com Pelé, Sandra tinha o sonho de que os filhos tivessem a oportunidade de conhecer o ex-jogador.

O relato foi contado através das redes sociais por Octávio e Gabriel, quando os dois contaram como foi a visita ao avô no hospital.

Errar e acertar fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas, toda família tem brigas e rusgas, a nossa não é diferente, mas a momentos que a união e o amor são mais importantes do que qualquer coisa! Agradeço a Deus por ter proporcionado esse momento, pois era o que minha mãe mais sonhava, tem coisas que uns plantam e outros colhem e nós estamos colhendo. Agradeço a quem ficou feliz por nós, estamos extremamente felizes e de ante mão agradecer a todos da minha família, que foram extremamente receptivas e amorosas com a gente!