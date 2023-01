Feliz Ano Novo... Finais 3 e 8 Os desenhos de Laércio Dotta. Ele faz parte da história do Diário

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/01/2023



Quem traz a boa nova é o historiador Renato Alencar Dotta, que esteve conosco na Semana Mauá 2022. Renato é filho de Laércio Dotta, redescoberto como o primeiro ilustrador do Diarinho e de um antigo suplemento, Ela, nascidos com o semanário News Seller, antecessor do Diário.

Renato entrevistou o pai. Enviou um belo material à “Memória”. Aos poucos repassaremos tudo a você, prezado leitor, a partir deste 1º de janeiro, desejando a todos um feliz 2023, com saúde e paz.

Forma-se um desenhista

Depoimento: Laércio Dotta

Eu estudei só até o 5º ano primário. Em 1959 era office-boy na Nordon, em Santo André. Aprendi datilografia sozinho e tinha uma boa caligrafia. O resto foi consequência. Passei a trabalhar como auxiliar de escritório.

Adorava desenhar, desde criança, e como autodidata.

Aos 20 anos, mais ou menos, o meu irmão Guilherme conheceu o cirurgião-dentista Odayr José Bigliazzi, em São Caetano. Naquele tempo morava no bairro Santa Maria. Aos domingos, Guilherme e Odayr se reuniam para planejarem como seria o "jornalzinho" das próximas semanas.

Guilherme me pedia alguns motivos (desenhos), e levava pro Odayr, editor no News Seller.

Depois que casei, em 1973, fiz um curso de desenho mecânico na escola Continental, em Santo André. Passei a trabalhar como desenhista projetista até me aposentar.

Crédito das fotos 1, 2, 3 – Álbum pessoal

1 - IMPRENSA. 1º de janeiro de 1967, suplemento Ela do News Seller, com a ilustração de Big-Dots Produções, o nosso personagem de hoje

2 - 3 BIG-DOTS. Laércio Dotta em 1964 no escritório da empresa Ferro Bastos, no bairro Santa Maria, em São Caetano; e em 2018 com a esposa Angela e o neto Dante, filho do Renato Dotta

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 1º de janeiro de 1993– ano 34, edição 8272

GRANDE ABC – Prefeitos e vereadores eleitos em outubro de 1992 tomam posse hoje (1-1-1993):

Newton Brandão (PTB), em Santo André

Walter Demarchi (PTB), em São Bernardo

Antonio Dall’Anese (PTB), em São Caetano

José de Filippi Junior (PT), em Diadema

José Carlos Grecco (PMDB), em Mauá

Valdírio Prisco (PMDB), em Ribeirão Pires

José Teixeira (PSDB), em Rio Grande da Serra.

TIME NOVO. Passavam a defender as sete cidades: Dal’Anese, Teixeira, Grecco, Prisco, Filippi, Demarchi e Brandão: a posse em 1º de janeiro de 1993

SANTOS DO DIA

Maria Mãe de Deus

Almáquio

Basílio de Cesareia

Fulgêncio de Ruspe

Telêmaco

Zygmunt Gorazdowski

HOJE

Dia Mundial da Paz

Dia da Fraternidade Universal

Dia do Município

Em 1º de janeiro de...

1903 – A Paróquia do Brás celebrava o centenário da sua antiga matriz, com a inauguração da nova igreja.

1949 - Instalado, oficialmente, o Município de São Caetano do Sul.

1955 - Instalados, oficialmente, os Municípios de Mauá e Ribeirão Pires.

1963 - Fundado o EC Corinthians, de Vila Alves Dias, em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

115 municípios aniversariam em 1º de janeiro, entre eles Uru, no Estado de São Paulo.

Pelo Brasil, entre outros, aniversariam: Abaeté (MG), Acauã (PI), Apicum-Açu (MA), Balneário Rincão (SC), Borba (AM), Brasilândia do Sul (PR), Campos Lindos (TO), Girau do Ponciano (AL), Ilha de Itamaracá (PE), Irupi (ES), Juazeirinho (PB), Marcelino Ramos (RS), Quatipuru (PA) e São Cristóvão.