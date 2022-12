Tito Costa, 100. Natal Vertamatti, 99. Componentes da Alvorada, eternos. Adeus Ano Velho...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



31/12/2022 | 07:05



“Não devemos nunca esquecer dos antigos”.

Cf. Octavio Boff, um dos Componentes da Alvorada (em memória).

O INTELECTUAL

Vereador em sua cidade natal, prefeito e vice-prefeito em São Bernardo, deputado federal, Tito Costa nasceu em 31 de dezembro de 1922 em Torrinha, no Centro do Estado de São Paulo. Jurista importante, para nós será sempre o cronista que escreveu para vários jornais, inclusive no Diário.

Como prefeito, Tito Costa demonstrou sua preocupação com memória e literatura. Lançou a série “Cadernos Históricos” e deu aos antigos parques infantis nomes da literatura brasileira, entre os quais Monteiro Lobato e Vinicius de Morais.

Crédito da foto 1 – Dorival de Almeida; projeto Memória

O PREFEITO. Tito Costa, acompanhado da mulher Léa, chega ao Paço de São Bernardo no dia da posse: 1º de fevereiro de 1977

O MEMORIALISTA

Natal Vertamatti nasceu em São Bernardo, em 26 de dezembro de 1923. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Seu principal projeto, transformado em lei, foi congelar os impostos municipais pelo período de três anos.

Foi jornalista, sócio e presidente do jornal “A Vanguarda”, onde manteve coluna política, depois transferida para a “Folha de São Bernardo”.

Em 2012, “Memória” dedicou a ele a Semana Natal Vertamatti. Aos 99 anos, Natal tenciona escrever um livro sobre a política em São Bernardo.

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

O VEREADOR. Natal Vertamatti e sua foto oficial: o memorialista vai escrever um livro sobre a sua São Bernardo

OS MÚSICOS

Os Componentes da Alvorada do Bairro Assunção durante sete anos, de 1955 a 1961, animaram a última noite de cada ano, cantando de casa em casa. “Memória” focalizou o grupo em suas primeiras colunas. Ângelo Hyberino Boff, um dos líderes, foi nossa fonte, identificando as fotos feitas pelo fotógrafo Chico Marotti.

Sete anos seguidos. Promessa feita. Os acordes de “Adeus Ano Velho, feliz Ano Novo” ecoam pelos lares do bairro Assunção, daí porque eternos.

Crédito da foto 3 – Francisco Marotti; reprodução: J. B. Ferreira/Banco de Dados

ETERNOS. Madrugada de 1º de janeiro de 1958. Os Componentes da Alvorada na casa de Neno Angeli e Ana Casa Angeli: um licor aos músicos do bairro Assunção

NAS ONDAS DO RÁDIO

A Hora do Ronco.

Para levantar o astral.

E desejar Feliz Ano Novo...

Texto: Milton Parron

O programa “Memória”, comemorando a chegada do Ano Novo, data sempre festiva, amolda-se ao clima e para isso contará com a presença de Pedro Luis Ronco, veterano profissional do grupo Bandeirantes.

Ronco foi repórter da Rádio Bandeirantes durante alguns anos, no seu início de carreira, depois a empresa resolveu aproveitar seus dotes de humor e criou para ele a “Hora do Ronco”, apresentado diariamente logo cedinho, na Band FM.

Mesmo os momentos tristes sempre foram encarados por Pedro Ronco com muito otimismo e até com bom humor. Recomendável para todos aqueles que se acham depressivos porque a capacidade de levantar o moral das pessoas é notável nesse querido profissional do rádio que a vida toda dedicou seu trabalho ao Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Padro Luiz Ronco. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, amanhã às 7h da manhã, com reprise na sexta-feira, dia 30, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Para reviver um especial com Roberto Carlos na FM 93.7 da cidade do México. Corriam os 1980...

Apresentação: José Clovis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570).

Canta Itália

Um pedacinho da velha bota nos ares do Grande ABC. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 31 de dezembro de 1992 – ano 34, edição 8271

RETROSPECTIVA – Jornalista Claudete Reinhart apresenta o suplemento “O Ano Social de 1992”, focalizando: as noivas do ano, ala jovem, clubes de serviço, clubes e gente.

Em 31 de janeiro de...

1972 – Estreia a Banda Mirim de Riacho Grande, em São Bernardo, sob a regência do maestro Miguel Bernardo Domingos Marotti.

1987 - Durante a ceia do final do ano, o Clube Atlético Aramaçan apresentava o seu hino, gravado pelo grupo Fruto da Terra. Composição: Dinho Majela (letra) e João Cristal (música).

SANTOS DO DIA

Silvestre I. Natural de Roma. Foi papa entre os anos 314 e 335.

Melândia, a Jovem

Mário de Avenches

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

43 cidades aniversariam em 31 de dezembro.

No Estado de São Paulo, Altair e Santa Cruz da Esperança.

Pelo Brasil, entre outras: Alagoinha (PE), Alegria (RS), Aripuanã (MT), Ataléia (MG), Bento Fernandes (RN), Carutapera (MA), Cordeiro e Duque de Caxias (RJ), Fraiburgo (SC), Mairi (BA), Paulista (PB), Presidente Kennedy (TO) e Tucuruí (PA).

HOJE

Dia da Esperança