Região tem 247 mil imóveis em áreas de risco para deslizamento

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 08:24



O Natal de Claudineide de Oliveira, 42 anos, e sua família não terá clima de festa. A moradora do Alto da Boa Vista, em Mauá, vive em uma das sete casas situadas no topo de encosta que há exato um mês escorregou parcialmente. Um dos imóveis cedeu e ficou pendurado, colocando em risco outras três edificações no pé do morro.

O céu carregado de nuvens e o barulho da chuva se tornaram, desde então, sinônimo de medo. A história de Claudineide, que se mudou há 15 anos do Piauí em busca de melhores oportunidades, assemelha-se a de centenas de famílias no Grande ABC.

De acordo com o mapeamento mais recente da região feito pelo IG (Instituto Geológico), em 2020, 246.634 imóveis estão em áreas de risco para deslizamentos de terra nas sete cidades, dos quais 50.655, ou 20,5%, têm classificação elevada para o perigo de ocorrências durante tempestades.

Proporcionalmente, Mauá é a cidade com a maior quantidade de edificações em áreas de risco alto ou muito alto. Quase metade dos 21.698 imóveis em setores mapeados pelo IG – 10.387 construções – está nessa situação.

A ocorrência do dia 24 de novembro na Rua Luiz Alleto, no Alto da Boa Vista, deixou 12 famílias desabrigadas. “Eu não tenho para onde ir. Fiquei oito dias em uma vizinha, porque não tenho parentes em São Paulo”, contou Claudineide.

O imóvel foi interditado pela Defesa Civil Municipal naquela noite. Foi a casa de seus vizinhos da frente, Rosilma Thomaz, 47, e José Geneci, 58, que escorregou com o morro, levando junto parte do pavimento que dava acesso à sua casa. Mesmo diante do risco, Claudineide, o marido e os dois filhos precisaram voltar para a casa, onde irão passar o feriado de Natal. “Para onde a gente vai? Não tem para onde ir. Toda vez que ouço um barulho, que começa a chover, fico na expectativa. Parece um filme passando toda hora. Se eu tivesse escolha, sairia daqui”, desabafou.

Nesta quarta reportagem especial do Diário sobre tempestades de verão, municípios apresentam medidas de combate aos desastres em áreas de encostas e especialista ressalta a necessidade de investimentos, especialmente em urbanização de locais de ocupação precária.

O drama vivido pela família de Claudineide expõe, mais uma vez, fragilidades do poder público no atendimento à população. “A gente sabe que a prefeitura está aí para ajudar os mais necessitados. E no momento que a gente estava precisando, ela não nos deu apoio”, afirmou a moradora.

A casa que estava pendurada na beira da encosta foi removida pelos próprios moradores, que temiam prejuízos às famílias que vivem nos imóveis na parte inferior do morro. O Paço mauaense informou, no dia 25 de novembro, que sete casas foram interditadas na Rua Luiz Aletto e que foram oferecidas “cestas básicas, cobertores e colchonetes” para as famílias.

O Diário solicitou atualização de dados sobre os imóveis, inclusive o que está ocupado hoje pela família de Claudineide, e medidas de suporte. A prefeitura não se manifestou.

Algumas das cidades utilizam outros estudos sobre áreas de risco como parâmetro para ações preventivas no período de chuvas e para o planejamento de ações estruturais.

Entre as medidas, para famílias que vivem em locais de risco iminente ou ficaram desabrigadas após ocorrências, as prefeituras de Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra contam com programas de auxílio moradia. A Prefeitura de São Caetano não respondeu.

Programas habitacionais priorizam famílias que vivem em áreas de risco na região. Desde 2021, Santo André entregou 1.248 novas moradias e tem outras 5.860 e construção. São Bernardo entregou 2.003 unidades habitacionais desde 2017. Nos últimos dois anos, Diadema fez a entrega de 82 unidades e tem outras 77 em construção. Além das políticas de prevenção, adotadas pelas equipes de Defesa Civil, do apoio emergencial, como auxílio moradia, os municípios investem em obras estruturais.

Risco em encostas vem da injustiça social e falta de estrutura, diz especialista