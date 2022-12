Dos brinquedos para as panelas

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 00:01



Foi observando a avó Audelia, que Lucas Bastos Martins, 13 anos, começou a se interessar pela cozinha. O caderninho no qual ela anotava ingredientes, quantidades e tempos de preparo chamou a atenção do garoto. Se antes ele apenas a ajudava, agora sonha com o mundo da gastronomia.

Lucas, que mora com a família no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires, é um dos oito participantes da segunda edição do MasterChef Júnior, reality show culinário realizado pela TV Bandeirantes e que é gravado nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo.

“Participar do programa tem sido um sonho. Eu sempre fui muito fã, assisti todas as temporadas até que comecei a me arriscar um pouco mais na cozinha. Tomei coragem, fiz a inscrição e tive a sorte de conseguir passar”, detalha o garoto.

Em cada um dos episódios os participantes têm de preparar pratos que agradem o refinado paladar dos chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin para não serem eliminados. A ansiedade, entretanto, começou bem antes das gravações. A seleção para o MasterChef foi constituída por cinco fases, todas elas eliminatórias. Então, os oito selecionados podem se considerar vencedores, independentemente de chegarem ou não à decisão.

E entre uma gravação e outra, Lucas se surpreendeu com o trio de chefs. “Eu pensei que eles iam ser bravos, rígidos, só que eles são muito divertidos, são engraçados. Eles interagem em todos os momentos, principalmente o Jacquin. Foi totalmente diferente do que eu esperava”, conta o garoto, que não esconde a admiração pelo chef francês. “Ele é uma referência gastronômica. Quando ele cozinha, parece que está brincando. É tudo normal para ele. Eu o admiro muito, mas a Helena mora no meu coração.”

Lucas tem o estrogonofe como seu prato favorito, mas não esconde que sua paixão é pelos doces, mais uma influência da avó. “Minhas primeiras referências gastronômica são com a minha avó fazendo doces, bolos, tortas, mousses... É a parte que eu mais gosto”, destaca.

“Só que a gente não vive só a base de doce. E eu também adoro fazer carne bovina. Acho que tudo o que colocar na minha frente eu faço”, reforça o chefinho.

Questionado sobre a profissão que pretende seguir, Lucas não hesita na resposta. “Quero ser chef de cozinha, mas isso é o futuro quem vai dizer. Quero muito ser um chef renomado”, revela.

É entre fogões e panelas que Lucas se sente realizado. Neste habitat, ele alimenta o sonho de conhecer e se aperfeiçoar no mundo da gastronomia. “Comecei a cozinhar com a minha avó, ainda pequenininho. E como eu digo, eu não aprendi a cozinhar, isso faz parte da minha vida”, afirma.

O MasterChef Junior começou na última semana, sendo exibido às terças e quintas-feiras, às 22h30. Em cada um dos programas, dois participantes são eliminados. O ganhador vai receber um troféu, além de outros prêmios. A primeira edição do MasterChef Júnior ocorreu em 2015 e foi vencida por Lorenzo Ravioli.

