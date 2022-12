Charge - 25 de dezembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 00:01



Durante o segundo semestre de 2022, o número de inadimplentes no Grande ABC apresentou queda de até 0,07%. Apesar da aparente melhora semestral, a quantidade de pessoas nesta condição na região em novembro voltou a subir, e se mostrou 13,93% maior do que no mesmo período de 2021. É o que apontam dados da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de São Caetano, em parceria com o SPC Brasil.