Santo André assume compromisso por ações integradas à Agenda 2030

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/12/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André e a Câmara aderiram, na sexta-feira, à Carta de Princípios e Compromissos pela Agenda 2030, proposta pela Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC, em parceria com o Consórcio Intermunicipal e o governo do Estado.

A Carta tem por objetivo, entre diversos itens, a articulação e fomento de políticas públicas, o estabelecimento de estratégias de uma agenda para o Grande ABC e a adaptação das metas e indicadores para o contexto brasileiro, buscando avanços reais, dentro da agenda global com 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. A Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas) vem com o compromisso de tomar as medidas necessárias para promover o desenvolvimento sustentável.

O ato de assinatura ocorreu no gabinete do prefeito de Santo André e presidente do Consórcio, Paulo Serra (PSDB), e contou com as presenças dos presidentes da Agência, Aroaldo da Silva, da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), e do Fundo Social de Solidariedade da cidade e deputada estadual eleita, Ana Carolina Serra (Cidadania). O coordenador do programa SP+Consórcios do governo do Estado, Rafael Goffi, participou virtualmente.

Aroaldo destacou as boas práticas na região. “Ribeirão Pires e Diadema são exemplos desse trabalho. Ribeirão começou a organizar e transformar espaços públicos com foco na sustentabilidade, enquanto Diadema vem desenhando todas as políticas públicas baseadas nos objetivos e São Caetano foi reconhecida pelas iniciativas. Agora, temos Santo André, que já tem práticas balizadas no desenvolvimento sustentável. Agora é sincronizarmos todos esses esforços em uma ação regional”, disse.

O prefeito Paulo Serra apontou a importância de um planejamento estratégico alinhado à Agenda. “Hoje materializamos a integração da Agência de Desenvolvimento com os demais órgãos de governança regional, iniciativa importante para a elaboração de programas regionais. Em Santo André temos um grande trabalho de planejamento estratégico, o Santo André 500 Anos, orientado pelos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Isso já faz parte do nosso dia a dia, e faltava a gente assinar e priorizar ainda mais tudo isso que a gente pratica e acredita.”

O presidente da Câmara, Pedrinho Botaro, ressaltou a importância do trabalho conjunto na busca da valorização da vida e da sustentabilidade do planeta. “Na Câmara, nós ressignificamos a questão da sustentabilidade, estamos com processo de energia solar em andamento, Câmara sem papel, e as questões humanitárias, como a defesa da mulher. A troca de experiências faz todo sentido para buscarmos ações conjuntas visando a erradicação da pobreza, oportunidades de emprego e o cuidado com o meio ambiente.”

A presidente do Fundo Social de Solariedade, Ana Carolina Serra, destacou iniciativas andreenses que já se aplicam aos objetivos sustentáveis. “Alinhamos os programas sociais aos objetivos propostos pela ONU. O Moeda Pet, Moeda Verde e a Escola de Ouro são bons exemplos, atuam nos pilares de segurança alimentar, capacitação profissional, engajamento da sociedade e proteção ao meio ambiente. Modelos para serem replicados regionalmente”, disse a deputada estadual eleita.

Durante a reunião, o representante do governo do Estado, Rafael Goffi, destacou o trabalho conjunto com a Agência e o Consórcio Intermunicipal. “Desde o início da discussão da Agenda 2030 estivemos apoiando as iniciativas por meio do SP+Consórcios. Acreditamos que as políticas públicas devem ser estruturadas levando em conta os objetivos propostos pela ONU. Seguimos à disposição do Grande ABC”, declarou Goffi.