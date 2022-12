Prestes a estrear na Globo, Jean Paulo Campos fala da importância de Cirilo para sua carreira: Muita coisa seria diferente

24/12/2022 | 11:11



Ele vem aí! Após fazer o maior sucesso com o personagem Cirilo em Carrossel, Jean Paulo Campos está prestes a estrear na Rede Globo. O ator, de 19 anos de idade, será Yuri em Vai na Fé, trama das 19h de Rosane Svartman.

Em entrevista para a jornalista Patrícia Kogut, ele falou um pouco sobre o seu novo personagem:

- Ele é um dos calouros da faculdade, um cotista. Um menino muito extrovertido e excelente orador, um dos motivos pelos quais escolheu fazer Direito. Também tem um senso de justiça grande dentro de si. Logo no primeiro dia de aula, ele fica impressionado com a Jeniffer (Bella Campos, filha da protagonista, Sol, vivida por Sheron Menezzes). Esse vai ser um dos principais arcos dele. E também será mostrada a relação dos calouros com os veteranos.

O ator também contou sobre os assuntos que a trama irá abordar:

- Vai na fé quer mostrar o cotidiano brasileiro com leveza e esperança, mas tratando de questões importantes, como a racial. Acontecerão várias situações com o personagem. Por exemplo, ele entrou na faculdade, mas o restaurante lá não é barato. Ele mora numa comunidade do Rio e ajuda o pai fazendo frete.

Claro que com um novo personagem à vista, Jean Paulo relembrou de Cirilo, e falou da importância dele para sua carreira:

- Cirilo marcou a infância de várias pessoas, de uma geração inteira. E também de gente que não é da minha geração. Fico honrado. Se não fosse o Cirilo, muita coisa seria diferente. Para mim, não tem problema. Sei do meu potencial como artista, como ator. Podem pensar: Será que ele se limita a um só?. Sei que não. E isso basta pra mim. Tenho certeza de que (a novela) vai ser importante tanto na questão do amadurecimento, porque sou muito novo, quanto profissionalmente. Quero me aventurar em novos personagens.

Por conta das gravações no Rio de Janeiro, Jean viu a sua vida virar de cabeça para baixo e, pela primeira vez, está se arriscando morando sozinho:

- Meus pais trabalharam muito desde que eu era pequeno e eu também trabalhei bastante, então, acho que isso acabou me ajudando. Consigo ficar bem sozinho. Claro que há várias dificuldades, várias surpresas. Tem que cozinhar, lavar louça, acordar sozinho, limpar a casa... Mas estou lidando bem com isso. Meus pais vira e mexe vão fazer uma visitinha. E eu também vou para São Paulo.