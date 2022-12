Jantar Solidário arrecada 42 toneladas de alimentos em Santo André

Coluna Social



25/12/2022 | 07:00



A iniciativa do jantar especial Sonhos de Natal, promovida pelo grupo ABC Solidário com apoio das empreendedoras que formam o grupo Made 6, no Espaço Win, em Santo André, arrecadou 42 toneladas de alimentos que serão direcionadas para entidades como Instituto Ensina, Projeto Shalom, Feasa e Apae. O evento também recebeu doações de brinquedos.

A principal missão desta segunda edição do Jantar Solidário de Natal foi incentivar a generosidade. “O Sonhos de Natal tem como objetivo dar esperança para as crianças da região, mostrando que com união e trabalho podemos mudar diversas realidades”, explicou o diretor do Grupo Baby Beef Jardim, Luiz Américo Oliveira.

A noite integrou gastronomia e música ao altruísmo, no clima das festas de fim de ano. Dentre as atrações, o tributo com clássicos do Frank Sinatra e grandes sucessos de Michael Bublé e a apresentação da cantora Carla Cristina ganharam destaque. O coral e a presença do Papai Noel acrescentaram a atmosfera natalina ao jantar show.

Durante o cerimonial, o grupo de empreendedoras Made 6 homenageou Inezita Awada, uma das beneméritas mais reconhecidas por suas atividades solidárias no Grande ABC. “É uma grande emoção! Estou muito feliz por tudo isso” comentou Awada, que ainda destacou que continuará com o trabalho solidário.