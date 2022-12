Estrangeiros mais uma vez são os favoritos na São Silvestre

Da Redação



23/12/2022



Já tradicional no calendário da Capital, a Corrida de São Silvestre terá sua 97ª edição no dia 31 de dezembro e mais uma vez, nomes fortes do circuito internacional estarão presentes, brigando pela vitória na principal corrida de rua da América Latina. Os corredores estrangeiros dominam a prova desde a internacionalização da mesma (em 1945) e da entrada das mulheres na corrida (em 1975).

As últimas vezes em que os brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio foram em 2006, no feminino e 2010, no masculino). A partir daí, a hegemonia é africana. Em 2021, os brasileiros Daniel Nascimento e Jenifer do Nascimento, terminaram suas respectivas provas nas segunda e terceira colocações, significando o melhor desempenho das últimas edições.

Dentre os estrangeiros, estarão presentes Andrew Kwemoi, Maxwell Rotich e Moses Kibet, todos de Uganda e com resultados expressivos neste ano. Da Tanzânia, Joseph Panga, já Tesfaye Dibaba e Tilahun Kigussie, representam a Etiópia e também têm chances de vitória.

Na prova feminina, a tanzaniana Jackline Sakilu, as etíopes Kabebush Yisma e Wude Aymer, as quenianas Vivian Kiplagati e Catherine Reline despontam como os grandes nomes da prova.

DESPEDIDA

No ano do seu 50º aniversário, a maratonista Maria Zeferina Baldaia se despede do atletismo profissional. Ganhadora de provas como a própria São Silvestre (em 2001), Corrida de Reis, Volta Internacional da Pampulha, Maratona Internacional de São Paulo e Meia Maratona do Rio de Janeiro, ela fará a última prova como profissional nesta 97ª edição da corrida. Ela diz que a intenção não é vencer a prova, mas os limites da própria idade.

"Mesmo agora com 50 anos, não me sinto velha. Não tenho lesões e nem limitações, por isso consigo manter a rotina de treinos. É uma pena que o tempo passe e chegue essa hora de parar, mas é apenas uma escolha pessoal de não competir mais profissionalmente".

ENTREGA DE KITS

A entrega de kit da 97ª São Silvestre será nos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2022, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro de 2022, das 9h às 17h, no Palácio das Convenções do Anhembi ­ Hall Nobre (Av. Olavo Fontoura, 1.209, acesso pela entrada do Auditório Elis Regina, em Santana, na Capital).