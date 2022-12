Taxas de juros recuam com IPCA-15 abaixo da mediana e dólar fraco

23/12/2022 | 09:43



Os juros futuros engatam a quinta sessão de baixa após o IPCA-15 mostrar alta de 0,52% em dezembro, de 0,53% em novembro, abaixo da mediana estimada de 0,55%. O movimento está em sintonia com o dólar, que também opera mais fraco ante outras moedas emergentes além do real. Às 9h12 desta sexta-feira, 23, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 caía para 13,60%, de 13,66%, e o para janeiro de 2025 cedia para 12,96%, de 13,06% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuava para 12,89%, de 12,96% no registrado na quinta-feira, dia 22.