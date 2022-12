Principais eventos de tecnologia de 2022

Leo Gmeiner e Luciano Calchi



23/12/2022 | 09:30



Com a volta de atividades presenciais e o avanço das vacinas contra o Covid-19, aos poucos, os eventos também foram passando a retomar a realização presencial. Isso representou uma grande vantagem em relação aos eventos on-line, pelo aspecto social do encontro, das conversas, das trocas de experiências "ao vivo" entre os participantes.

Dentre todos os eventos da área de tecnologia, startups e empreendedorismo, falaremos aqui sobre alguns dos principais que ocorreram neste ano. Estivemos em alguns e trazemos aqui, não só informação, mas nossas impressões sobre cada um deles. Contamos, neste material, com a participação do expresidente (2009 a 2015) e atual membro do Conselho Administrativo do ITESCS, Renato Grau. A íntegra deste material foi publicada na 23ª Carta de Conjuntura do Observatório Conjuscs, e pode ser acessada em htps:/noticias.uscs.edu.br/cartas-do-observatorio-conjuscs/

Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo

A 9ª edição da CASE (Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo) foi realizada nos dias 17 e 18 de novembro, no Expo Center Norte, na Capital, com expectativa de público de 15 mil pessoas.

O evento foi composto de sete palcos com palestras simultâneas, com a participação de mais de 50 palestrantes, que falaram sobre temas relacionados ao universo das startups, inovação e empreendedorismo, além de feira de negócios com mais de 150 expositores e quatro salas de mentorias com diversas trilhas de conteúdo.

"O CASE foi um evento importante, veio de um ano remoto, voltando ao seu modelo original, o presencial. Ele não só foi importante para que todas as startups e empresas relacionadas à ABStartups (Associação Brasileira de Startups) pudessem estar lá e expor suas ações ligadas a empreendedorismo, inovação e startups, como também para fazer conexões e reconexões. Essa questão do relacionamento entre as pessoas foi importantíssima". (Leo Gmeiner).

Campus Party

A 10ª edição do Campus Party ocorreu de 11 a 15 de novembro, no Anhembi, na Capital. O evento conta hoje com mais de 550 mil "campuseiros" cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Colômbia e Equador.

"O que me chamou bastante atenção na Campus Party é o quão eclético é o público do evento, o volume de jovens é grande. Isso é muito importante no sentido da continuidade das ações na área de inovação, empreendedorismo e de tecnologia. Também a participação de escolas, que é bem grande, isso tudo acredito que irá contribuir e muito para essa continuidade. O Campus Party é considerado o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade do mundo e sua realização agrega muito valor aos participantes e à sua área de atuação. Acredito que em 2023, ele virá ainda com mais força e representatividade, mostrando a grandeza que tem". (Luciano Calchi).

Rio Innovation Week (RIW)

O evento, em sua segunda edição, aconteceu de 8 a 11 de novembro de 2022, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, contando com a participação de cerca de 125 mil pessoas durante os quatro dias. Entre os objetivos do RIW está o incentivo à inovação e à tecnologia como impulsionadores de negócios, possibilitando o crescimento de todo o mercado. O potencial de geração de novos negócios, muitos firmados durante o evento e alguns em andamento, chega a R$ 1 bilhão. A RIW 2022 contou com mais de 900 palestras, distribuídas em 27 conferências, além da presença de investidores e brasileiros e internacionais.

"Esta é a 2ª edição do evento, a primeira ocorreu no início de 2022, porém esta última acredito que a melhor. E, para o ITESCS, realmente foi muito interessante pela oportunidade das conexões com esses diversos atores tanto do Rio de Janeiro, quanto de diversos outros lugares do Brasil, acredito que ainda possam surgir novas iniciativas a partir dessas conexões e que a gente possa, no futuro, apoiar" (Leo Gmeiner).

Web Summit Lisboa

O Web Summit Lisboa deste ano aconteceu de 1 a 4 de novembro, em Lisboa, Portugal. Neste ano de 2022, o Web Summit Lisboa contou com mais de 70 mil participantes de mais de 160 países e mais de mil palestrantes. E a participação de mais de 2.300 startups e mil investidores cadastrados. "Pelo seu conteúdo, acho que três dias de evento são insuficientes. Entendo que, neste evento, as startups são a estrela do show e concordo que deva existir um evento em nível mundial que as desafie e gere incentivos para chegarem lá. Acredito que o evento ajude a colocar muitas das suas ideias em prática" (Renato Grau).

Leo Gmeiner. Empreendedor da startup School Guardian, Presidente do Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul (ITESCS) e Pesquisador convidado do Observatório Conjuscs.

Luciano Calchi. Sócio da empresa Softclass, Vice-Presidente do Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul (ITESCS) e Pesquisador convidado do Observatório Conjuscs