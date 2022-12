CAV de São Bernardo oferece cursos gratuitos

Ana Caroline Enis

Especial para o Diário



23/12/2022 | 08:40



O Centro de Audiovisual de São Bernardo abriu inscrições para os cursos de formação gratuita em Animação e Cinema/Televisão, que se iniciam nos primeiros meses de 2023 e têm duração de três semestres. Para se inscrever, basta acessar o site cav.saobernardo. sp.gov.br/processoseletivo1sem2023 e preencher o formulário indicado, que fica disponível até 29 de janeiro.

Os requisitos para concorrer às vagas são ter, no mínimo, 16 anos completos na data de inscrição, estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio e possuir disponibilidade de frequentaro curso em regime presencial, com aulas diárias das 9h às 12h, ou 19h às 22h.

Uma vez inscritos, os interessados passarão por um processo seletivo de duas etapas: uma prova no dia 4 de fevereiro de 2023, em modo presencial; e uma entrevista individual com os aprovados. A bibliografia e filmografia indicadas para estudo estão disponíveis também no site do Centro de Audiovisual.

No total, o curso oferece 120 vagas, sendo 60 para Animação e 60 para Cine/TV.