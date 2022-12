Atlético de Madrid leva susto, mas vira sobre o modesto Arenteiro na Copa do Rei

22/12/2022 | 20:01



O Atlético de Madrid está na terceira fase da Copa do Rei da Espanha. Mas a classificação contra um oponente da quarta divisão não foi das mais fáceis. O time de Diego Simeone saiu atrás do placar e precisou de 75 minutos para chegar à virada. No fim, classificação com triunfo por 3 a 1 no Estádio Espiñedo, em Ourense.

No 600° jogo sob a direção de Diego Simeone, o Atlético levou um susto aos 41 minutos, quando Marquitos dominou bem e finalizou sem chances para o goleiro Oblak. O empate veio rápido, com pênalti bem cobrado por Carrasco. Giménez foi agarrado na área.

O modesto time da casa perdeu o fôlego no segundo tempo, mesmo assim conseguiu segurar o empate até os 30 minutos. O jovem Pablo Barrios, das categorias de base do Atlético, fez um belo gol para virar o placar.

"Há muitos jovens que estamos seguindo, que estamos observando (na base). Precisamos deles porque são pura energia, são o sangue do Atlético de Madrid e sempre os promovemos", afirmou Simeone, para explicar a escalação do garoto.

O gol do alívio do time colchonero só veio no último minuto, novamente com Carrasco. Eliminado na Liga dos Campeões e com 13 pontos a menos que o líder Barcelona no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid vê na Copa do Rei a chance de taça.