São Caetano inaugura academia adaptada e playground acessível para pessoas com deficiência

Da Redação



22/12/2022 | 16:20



A prefeitura de São Caetano inaugurou, na última quarta-feira (21), no Espaço Verde Chico Mendes, uma academia adaptada e um playground acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 100 mil, por meio do Programa Cidades Acessíveis, do Governo do Estado de São Paulo. São Caetano é a primeira cidade do ABC a ter uma secretaria específica para cuidar das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (Sedef)

A Academia Adaptada e o Playground Acessível contam com máquina de abdominal, máquina de bíceps, máquina de puxada alta, máquina de supino, máquina de tríceps, máquina de twist, placa orientativa PCD (academia adaptada), balanço simples cadeirante, balanço vai-vem e carrossel gira-gira com quatro lugares.