Beth Goulart conta que espírito de Nicette Bruno visitava Marco Ricca enquanto eles estavam no hospital

20/12/2022 | 12:10



Durante entrevista ao programa Antenados, da Rádio Bandeirantes, Beth Goulart revelou que o espírito de Nicette Bruno, que morreu em dezembro de 2020, visitou o colega Marco Ricca enquanto eles estavam internados no mesmo hospital e na mesma época com Covid-19.

- Marco ficou internado no mesmo hospital, só que não era na mesma UTI. E ele me procurou: Beth, preciso falar com você, tenho que contar uma coisa para você, sua mãe foi todos os dias me visitar. Falei: Como assim?

Ao que Marco respondeu:

- Ela estava ótima e dizia: Meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui, fique tranquilo. Ela estava ótima, Beth, sorrindo, do jeitinho dela, com aquele passinho dela.

Como Beth achou improvável e o lembrou que a mãe estava internada, ele disse:

- Beth, não sei explicar para você, mas todos os dias sua mãe ia me visitar no me leito.

Por fim, a atriz explicou:

- Eu acho que ela teve um desdobramento espiritual. O corpo dela estava ali intubado, mas ela já estava trabalhando espiritualmente. Ela já estava ajudando os doentes ali junto com a equipe médica espiritual. Aquilo, para mim, foi uma comprovação tão forte, tão grande de que ela está bem. Ela não está mais naquele corpo físico, quem ela é e seu espírito estão em um outro plano.

Nesta terça-feira, dia 20, Barbara Bruno compartilhou registros ao lado da mãe como uma homenagem no aniversário de morte de Nicette. Na legenda, a artista escreveu:

Hoje faz dois anos que você embarcou mãe, e nós ficamos privados da tua presença mas você é tão forte que transcende a matéria e está aí presente sempre!!! Gratidão + amor!!! VIVA NICETE!!!

Vanessa Goulart, filha de Barbara, também dedicou uma publicação no Instagram à avó.

Dois anos... Dois anos anos sem Bom dia Filhinha, dois anos sem companheirinha da vovó, dois anos sem esse olhar cúmplice e cheio de amor. Eu sei que esse olhar continua me protegendo e me guiando, sinto que me visita em sonhos e sei que sua luz continua brilhando fortemente. Mas hoje deu saudade, aquela saudade que começa tímida, toma conta do nosso coração e desagua pelos olhos. Mão me canso de agradecer a oportunidade de ser sua neta nessa vida. Como aprendo com você todos os dias, mesmo sem a sua presença física. Obrigada por ter semeado em mim e em todos nós essa alegria inabalável. Que meu amor mais puro e sincero te alcance nas altas esferas que sei que habitas. Te sinto, te amo sempre e para sempre. Da sua eterna companheirinha.