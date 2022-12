Obituário - 21 de dezembro de 2022

Ademir Medici

21/12/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Josefina de Simino Malgero, 93. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Geraldo Pacheco dos Santos, 92. Natural de Resende (RJ). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério do Horto, em São Paulo, Capital.

Luiz Simão Duarte, 92. Natural de Ibirajuba (PE). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Catarina Faria da Silva, 91. Natural de Jacutinga (MG). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Vicente Firmino de Almeida, 87. Natural de Antônio Carlos (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Carlos dos Santos, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Vieira dos Santos, 69. Natural de Dom Expedito Lopes, (PI). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Antonio Ivanov, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria dos Anjos do Nascimento, 59. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cuidadora. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmar Mendonça Batista dos Santos, 35. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Bom Retiro, em Santos. Auxiliar de serviços gerais. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Santos.

SÃO BERNARDO

Fumiko Suzuki, 98. Natural do Japão. Residia no Jardim Glória, em Cotia (SP). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Constantino Corazza, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Oswaldo de Natali, 96. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15. Vale da Paz.

Hermínia Barbara Nery, 96. Natural de Itatinga (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Arcilio Rodolpho, 92. Natural de Uchôa (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Maria da Penha Cunha de Souza, 92. Natural de João Pessoa (PB). Residia na Vila Arapuã, em São Paulo, Capital. Dia 15, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Inair da Conceição Inácio, 87. Natural de Itanhandu (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

José Assis dos Reis, 85. Natural de Caldas (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Pascoala Martins Prado, 71. Natural de Barcelona. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Sebastião Evangelista da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

José Adegildes Ananias, 64. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

João Valente Correia, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Inez Bovolenta dos Santos, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Emília Natalina Volpato Veras, 67. Residia no Jardim Alvorada, em Mauá. Dia 15. Velada em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Eva Silva de Freitas, 95. Natural de Petrolina (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Basílio Alves Filho, 87. Natural de São Pedro da União (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Antônio Manoel Ribeiro, 78. Natural de São Vicente de Minas (MG). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Valter de Assis Lage, 75. Natural de Rio Piracicaba (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 15, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.

Wamberto Duarte da Silva, 73. Natural de Esperança (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

José Messias Pereira Reginaldo, 68. Natural de Araçuaí (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Valgeni Francisco do Carmo, 62. Natural de Santa Rita do Itueto (MG). Residia no Jardim Maria Rosa, em Taboão da Serra (SP). Dia 15, em Diadema. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Reinaldo Joaquim dos Santos, 56. Natural de Firmino Alves (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Devanildo Lopes, 55. Natural de Borrazópolis (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz.

Luís Alberto Martinez Chauran, 53. Natural a Venezuela. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Adriana Oliveira Gonçalves, 44. Natural de Mombaça (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Benedita Georgina Sartoni, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Enfermeira. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Adriana Silva Gomes Machado, 48. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Thiago Conceição dos Reis, 24. Natural de Santo André. Residia no Jardim Araçy, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

RIBEIRÃO PIRES

Josué Rodrigues da Silva, 44. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Cabeleireiro. Dia 15, em Santo André. Cemitério São José.