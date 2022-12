Gabi Martins é pedida em namoro por Lincoln Lau: Obrigada por me fazer acreditar o quanto é lindo o amor

20/12/2022 | 10:10



O amor está no ar! Gabi Martins usou as suas redes sociais para contar que foi pedida em namoro por Lincoln Lau.

Apaixonada, a cantora mostrou a surpresa que o amado fez durante uma viagem a dois em Porto de Galinhas, Pernambuco. Nas imagens compartilhadas foi possível ver o quarto decorado com rosas vermelhas. Com um sorrisão, ela mostrou a linda aliança de diamante que ganhou do amado.

Obrigada chinezinho por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início!, escreveu.

Em sua conta do Twitter, Gabi brincou ao contar sobre o pedido:

É oficial desencalhei.