São Bernardo inicia inscrições para a Copa de Futebol Amador 2023

Da Redação



19/12/2022 | 09:45



Com o objetivo de incentivar a prática esportiva na cidade, a Prefeitura de São Bernardo organiza a realização da tradicional Copa São Bernardo de Futebol Amador. A nova edição irá contar com novidades para o evento que será disputado no início de 2023, entre elas futebol feminino em campo society, bem como mudança na categoria sub-20, reduzindo a idade para sub-18. O prazo de inscrições para a atividade, já aberto, se estende até o dia 6 de janeiro.

A competição, promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, se dá, em média, pelo período de oito a 12 semanas no primeiro trimestre do ano. Essa ação é voltada a equipes de clubes, associações, escolas, estabelecimentos industriais, comerciais e entidades afins, sediadas em São Bernardo. A participação no torneio, mediante inscrição prévia, é permitida apenas a jogadores que moram, estudam ou trabalham no município.

“É uma satisfação, para nós, realizar mais uma vez evento importante do calendário de São Bernardo, começando 2023 com muito futebol, e que propicia aos participantes a oportunidade de desenvolver interação, espírito esportivo e atividade que traz benefícios à saúde. Podemos destacar, ainda, que a Copa vai ocorrer apenas em campos de gramado sintético recém-entregues na cidade”, sustentou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Alex Mognon.

O evento registra quatro categorias em disputa: adulta (nascidos até 2006), máster (até 1983 – a partir de 40 anos), sub-18 (nascidos em 2005, 2006 e 2007) e feminina (nascidas até 2007 - 16 anos a idade mínima). Os atletas poderão participar somente de uma categoria e elenco. Cada equipe deverá inscrever no mínimo 11 e no máximo 25 jogadores. No futebol society, categoria feminina, serão no mínimo 7 e no máximo 15 atletas.

A Copa São Bernardo de Futebol Amador terá premiação ao término das atividades, com troféus para as equipes campeãs e vice-campeãs, além de medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria.

PARTICIPAÇÃO – As inscrições para oficializar as equipes no torneio são virtuais e podem ser feitas pelo site: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/esporte/copa-de-futebol. Os atletas menores de idade deverão apresentar autorização dos pais ou responsáveis.