Região está com 416 vagas de emprego disponíveis

Da Redação



19/12/2022 | 08:40



Os próximos dias são de sorte para quem busca trabalho. Dentre as vagas semanais, o destaque vai para São Bernardo, com 138 oportunidades de emprego. Alguns dos cargos disponíveis no Centro de Trabalho e Renda de S. Bernardo são: auxiliar de logística (50 vagas), instalador de equipamentos telefônicos e internet (50), atendente de lanchonete (10), servente de obras (seis), injetor de plástico (três), dentre outras.

Em seguida, Mauá traz 110 vagas, com funções de ajudante de obras, executivo de vendas, operador de telemarketing, vendedor interno, pedreiro e diversas outras. Profissionais interessados devem comparecer ao Centro Público de Trabalho e Renda da Rua Jundiaí, 63 (Bairro da Matriz) portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Santo André, por sua vez, oferece 80 novas vagas, entre 75 oportunidades para operador de caixa e duas para operador de escavadeira, além de eletricista de manutenção em geral, cozinheiro do serviço doméstico e atendente de lanchonete. Quem se interessar deve acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou o site servicos.mte.gov.br.

Em Ribeirão Pires, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (avenida Capitão José Gallo, 55 – Centro) informa que estão abertas 56 oportunidades de emprego, com 40 para repositor de mercadorias e diversas outras atividades para atendente de cafeteria, auxiliar de limpeza, garçom e vendedor, por exemplo.

Por fim, Diadema está com 31 oportunidades, sendo seis destinadas à PcD (Pessoas com Deficiência). São três vagas de porteiro, duas vagas para impressor digital (com conhecimento no setor gráfico) e duas vagas de auxiliar de lavanderia PcD, e outras mais. Para mais informações, basta acessar o site http://emprega.diadema.sp.gov.br. e se candidatar.