Jornalista revela que Rihanna foi obrigada a mostrar foto do filho, entenda

18/12/2022 | 10:11



No último sábado, dia 17, Rihanna encantou a todos ao mostrar pela primeira vez o rostinho do seu filho, fruto do seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Mas, pelo que parece, a decisão da cantora ocorreu por pressão, e as informações são do jornalista Jason Lee, dono do site Hollywood.

Já que as novas fotos do bebê de A$AP e Rihanna foram divulgadas, deixem-me contar como isso aconteceu. Ontem, ela me ligou no FaceTime para dizer que os paparazzi tiraram fotos não autorizadas de seu bebê e planejavam liberá-las, declarou o profissional.

E, continuou:

Então, ela disse que se alguém iria divulgar, ela queria que eu o fizesse... Ela queria que um jornalista preto fizesse isso, já que ela não teria escolha. Em primeiro lugar, estou honrado por eles confiarem em mim, e meio triste que tenha sido dessa forma. Eu gostaria que eles tivessem a escolha (de divulgar ou não o rosto do bebê). Crianças estão fora dos limites aqui no Hollywood Unlocked. Acho que algumas pessoas não se importam.

Vale pontuar que Rihanna mostrou o herdeiro no TikTok. De acordo com o site TMZ, o pequeno veio ao mundo no dia 13 de maio.