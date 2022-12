Natal Solidário exibe filme de animação em Santo André

Da Redação



18/12/2022 | 09:13



A programação do Natal Solidário de Santo André prosseguiu nesse sábado (17), no Parque Central, com a exibição da animação espanhola Klaus, que contou uma história sobre a lenda do Papai Noel.

O público assistiu todo o filme do gramado do parque em cadeiras e esteiras em um clima natalino envolvente. “Estar aqui neste parque unindo o espírito natalino com esse filme, que reforça o sentimento do Natal, é um presente para a nossa gente. Manter acesa essa chama é muito importante para todos”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O filme Klaus conta a história de Jesper, um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema, pois os moradores não demonstram o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva e no misterioso carpinteiro Klaus que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos a mão. E é a partir desse encontro que a história acontece. A animação arrancou sorrisos da pequena Yasmin Sampaio, de 8 anos, filha do casal Douglas e Sabrina, moradores do Jardim Alvorada.

“Amamos essa experiência de ter um cinema ao ar livre. Isso deixa tudo mais descontraído, nos aproxima mais e ainda faz com que esse clima de natal nos contagie”, reforçou Sabrina. Durante todo o sábado o Parque Central recebeu o Festival Multicultural, uma feira com participação de empreendedores de economia criativa da região que comercializam itens de moda, artesanato e artes plásticas. O público contou ainda com food trucks de comidas variadas, cervejas artesanais e cafés gourmet. A programação do Natal Solidário prossegue na cidade com diversas atrações, como a pista de patinação no gelo do Paço Municipal, a Vila de Luzes em frente ao Parque Central e a Vila de Natal do Parque Celso Daniel. Todas as informações estão no site www.natalsolidariosantoandre.com.br.