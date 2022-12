Manchester City vence Girona em amistoso com gol e assistência de De Bruyne

17/12/2022 | 13:00



Eliminado ainda na fase de grupos da Copa do Mundo com a Bélgica, o meia De Bruyne ajudou o Manchester City a vencer o Girona em amistoso disputado neste sábado, no Etihad Stadium. Após passar em branco no amistoso anterior, no qual o City foi derrotado por 2 a 1 pelo Brentford, o belga marcou um gol e deu uma assistência para Haaland fechar o placar do triunfo diante da equipe italiana.

Os dois gols foram anotados antes da primeira metade da etapa inicial. De Bruyne balançou a rede ainda aos quatro minutos, graças a um erro grosseiro do goleiro Gazzaniga, que tentou desafiar a marcação pressão do time inglês, arriscando um passe curto, e entregou a bola para o belga, dentro da área. O meia avançou um pouco e bateu próximo à marca do pênalti para superar Gazzaniga.

O segundo gol também saiu em um lance no qual o Girona sucumbiu à marcação inglesa. Dessa vez, aos 18 minutos, o Manchester CIty roubou a posse no meio de campo e precisou de sete toques na bola para chegar ao gol, em finalização de Haaland, perto da pequena área, após passe rasteiro de De Bruyne.

O time comandado por Guardiola volta a campo na próxima quinta-feira para disputar o primeiro jogo oficial desde a pausa para a Copa do Mundo. O duelo será com o Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, às 17 horas de Brasília, no Etihad Stadium.

AMISTOSOS INGLESES

Outras equipes inglesas jogaram amistosos neste sábado. O Newcastle, ainda sem o brasileiro Bruno Guimarães, que esteve com a seleção no Catar, venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1. Em duelo totalmente inglês, Fulham e West Ham empataram por 1 a 1. O Fulham, que teve Willian e Andreas Pereira em campo, balançou a rede com outro brasileiro, o centroavante Carlos Vinícius. O West Ham, por sua vez, não contou com Lucas Paquetá, titular do Brasil na Copa.