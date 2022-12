Clássico no Campeonato Australiano é suspenso após invasão de campo e agressão

17/12/2022 | 11:54



O clássico de Melbourne entre Melbourne City e Melbourne Victory, disputado na sexta-feira pelo Campeonato Australiano, foi suspenso pela arbitragem após uma agressão ao goleiro Tom Glover, do City, seguida por invasão do gramado e lançamento de sinalizadores no campo. A partida foi paralisada ainda no primeiro tempo.

As ações hostis por parte da torcida, que atingiram atletas e até operadores de câmera que realizavam a transmissão para a televisão, eram um protesto contra a venda do mando de campo das finais do torneio para a cidade de Sydney. Após o episódio, o duelo foi suspenso.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, quando o City vencia por 1 a 0, torcedores começaram a disparar sinalizadores no gramado. O goleiro Tom Glover arremessou um dos objetos de volta aos torcedores, que reagiram invadindo o gramado. O goleiro chegou a ser agredido com um balde de metal na cabeça sofrendo uma concussão. O árbitro da partida, Alex King, tentou defender o atleta e também saiu machucado, com um corte na cabeça.

Em um primeiro momento, jogadores de ambas as equipes - titulares e reservas - correram em direção ao tumulto para ajudar os companheiros, mas logo se dirigiram aos vestiários. Além de Glover e King, imagens mostraram que os torcedores chegaram a agredir profissionais de câmera que faziam a transmissão da partida.

Após o incidente, a Federação de Futebol da Austrália se pronunciou em um comunicado oficial. "Um comportamento como esse não tem lugar no futebol australiano. Uma investigação completa da Federação começará imediatamente, com fortes sanções sendo tomadas", disse o comunicado.

O Melbourne Victory, mandante da partida, também divulgou um comunicado oficial repudiando o ato presenciado no confronto. "Essas ações que aconteceram, de torcedores entrando no campo e machucando um jogador do Melbourne City FC e um operador de câmera da Network Ten, não é aceitável em qualquer circunstância e não tem espaço no futebol. A segurança e o bem estar de todos presentes nas partidas é primordial para nós e não aceitaremos esse comportamento", seguiu.

"O clube gostaria de pedir desculpas formais a Tom Glover, ao árbitro da partida Alex King e ao operador de câmera, assim como a todos os jogadores e funcionários que foram vítimas deste comportamento terrível. Esse tipo de conduta não será tolerada no clube e junto da segurança e da polícia, conduziremos uma completa investigação do caso. O Melbourne Victory gostaria de reiterar que não existe lugar no futebol para o que testemunhamos nesta noite", disse o comunicado. O duelo válido pela oitava rodada da liga ainda não tem data para ser retomado.

Recentemente, a Liga Australiana de Futebol assinou um contrato de 20 milhões de dólares australianos, equivalente a R$ 70 milhões, para que as finais do Campeonato Australiano sejam realizadas em Sydney pelos próximos três anos. A decisão foi muito mal recebida pelos torcedores das equipes, que passaram a utilizar os jogos da liga como palcos de protestos.

Mais cedo na mesma sexta-feira, de forma pacífica, torcedores protestaram contra a decisão no duelo entre Phoenix e Adelaide United, indo para lugares na arquibancada em que a transmissão da televisão não conseguia filmá-los. Ainda levaram cartazes de protesto para o estádio pedindo a renúncia de executivo da liga Danny Townsend.

No jogo entre Central Coast Mariners e Sydney FC, torcedores organizados do Mariners, em protesto, se dirigiram às saídas do estádio assim que a bola começou a rolar.