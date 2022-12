São Caetano realizou 559 testes rápidos de HIV e sífilis

Da Redação



17/12/2022



Para marcar a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), a Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul organizou uma grande mobilização com a Carreta Móvel.

Durante 15 dias, todos os dias da semana, a carreta percorreu diversos pontos da cidade realizando testes de HIV e sífilis, oferecendo informações e materiais, além de preservativos masculinos e femininos.

Foram realizados 559 testes rápidos, 301 em homens e 166 em mulheres. “Apesar de fazermos esses testes o ano todo nas UBSs e no Cepadi (Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas), decidimos circular com a carreta pelos principais pontos da cidade, conscientizando e alertando as pessoas sobre a importância da realização de testagem para doenças infectocontagiosas. Algumas pessoas com sífilis, por exemplo, podem passar muito tempo sem sintomas. Então, a doença se agrava e, sem tratamento, a pessoa pode continuar transmitindo”, destacou a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.

No Bairro Santa Maria, Marcos Alves Montesanti, 67 anos, viu a carreta e foi se informar com a equipe. “Achei muito interessante a ação, resolvi fazer os testes. Nunca tinha feito. A Saúde de São Caetano é muito boa, traz os serviços para perto dos moradores. Gosto muito das ações da carreta que circula pela cidade oferecendo exames preventivos”. “Voltando do trabalho vi a carreta e me interessei. Fiz os testes há muitos anos e resolvi refazer. É muito importante ter os serviços de saúde perto de casa; amplia o acesso a exames, como esses, que muitas vezes as pessoas não procuram as unidades para fazer”, afirmou Isabel Altafini, 59 anos.

O teste utiliza uma gota de sangue do paciente e permite a detecção das doenças. Em menos de trinta minutos, a pessoa tem acesso aos resultados e recebe o encaminhamento necessário de acordo com sua situação. Durante a ação, 14 resultados deram reagentes para sífilis e um para HIV, de um morador que já está em tratamento. Os pacientes que apresentaram alteração no teste foram encaminhados ao Cepadi (Centro de Prevenção e Assistência às Doenças Infecciosas) para fazer a sorologia.