Seade aponta aceleração do nível de empregos no Estado

18/12/2022 | 00:01



O número de pessoas empregadas aumentou em 75 mil (0,3%) no terceiro trimestre de 2022 em relação ao trimestre anterior no Estado de São Paulo, e com isso o total de desempregados diminuiu em 149 mil de acordo com estudo da Fundação Seade, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Houve aumento nos serviços (161 mil), na agricultura (35 mil), na indústria (19 mil) e nos serviços domésticos (13 mil) e redução na construção (-119 mil) e no comércio (-34 mil).

Diminuição do desemprego

No 3º trimestre de 2022, 2,3 milhões de pessoas estavam desocupadas, segundo o órgão. A taxa de desocupação diminuiu de 9,2% para 8,6% e a taxa composta de subutilização da força de trabalho decresceu de 17,9%, no 2º trimestre, para 16,8%. O rendimento efetivo médio dos ocupados (R$ 3.267) aumentou 1,2% em relação ao 2º trimestre de 2022 e permaneceu praticamente estável (0,2%) na comparação com igual período do ano anterior.

Por áreas do estado

No interior e litoral, houve aumento de 0,8% em relação ao 2º trimestre de 2022. Observaram-se crescimento nos serviços (71 mil), na agricultura (34 mil), na indústria (21 mil) e nos serviços domésticos (9 mil) e redução na construção (-31 mil) e no comércio (-7 mil). Na Região Metropolitana de São Paulo, o número de ocupados praticamente não variou (-0,2%) em relação ao trimestre anterior.

Em Rio Claro

A Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, desenvolveu projeto de expansão de sua operação em Rio Claro, no Interior Paulista, com apoio da InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade). Localizada a 180 quilômetros da Capital, Rio Claro integra a Região Administrativa de Campinas, uma das que mais recebem investimentos privados no estado de São Paulo: já são mais de 100 projetos apoiados pela InvestSP, como a construção de fábricas e centros de distribuição, de empresas como Great Wall Motors, Klabin, Hyundai e L''Oréal, entre outras, que anunciaram quase R$ 31 bilhões em investimentos e a geração de 32 mil empregos. Entre os fatores que atraem empresas dos mais diversos setores para a região estão a questão logística, como o fácil acesso a algumas das principais rodovias do país, e a presença de algumas das melhores universidades brasileiras, o que contribui para a oferta de mão de obra qualificada.

Em São Caetano

A LBS Laborasa, empresa do setor farmacêutico e de cosméticos que abastece algumas das principais redes varejistas do país, inaugurou sua nova fábrica de medicamentos na cidade de São Caetano do Sul. Foram investidos R$ 4 milhões para transferir o parque fabril, da capital para uma área de 6,4 mil m² no Grande ABC paulista. A mudança permitiu triplicar a capacidade instalada para dois milhões de unidades por mês e gerou 24 empregos. O estado de São Paulo é o maior polo farmacêutico do Brasil, com praticamente metade das fábricas e 190 mil trabalhadores, seja na indústria ou no comércio.

Polo estratégico

Com a nova fábrica da LBS Laborasa, já são quase R$ 5 bilhões em investimentos atraídos pela InvestSP para o ABC Paulista, em vários setores da economia, com a geração de 2,5 mil empregos. Para definir a região como o local da nova unidade, a empresa levou em conta fatores como infraestrutura, localização e potencial tecnológico. A fábrica fica a menos de meia hora do Rodoanel, o que garante fácil acesso a algumas das principais rodovias do país e ao aeroporto de Cumbica. Sem falar que o ABC é um dos maiores polos industriais do Brasil e é considerado referência em pesquisa, com universidades, parque tecnológico e diversas empresas com tecnologia de ponta.

Pesquisa paulista

No total, 6 minutos e 8 segundos. Esse foi o tempo em que a plataforma desenvolvida e produzida pela empresa Orbital Engenharia ficou em ambiente de microgravidade, bem acima de 110 quilômetros de altitude. Tempo suficiente para fazer história. Lançada em 23 de outubro por um foguete VSB-30, produzido pelo IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), do Centro de Lançamento de Alcântara (MA), a plataforma da Orbital foi o primeiro artefato do gênero, 100% nacional, a conseguir esse feito, o que coloca o Brasil – e a empresa, nascida em 2001, em São José dos Campos (SP) – no seleto mercado de ofertar, ao mundo, serviços de pesquisas em ambiente de microgravidade. Esse ambiente, onde a influência da aceleração gravitacional é menor sobre os objetos, é essencial para experimentos avançados da indústria de fármacos, de saúde, de materiais, de metalurgia e do agronegócio, entre outras.

