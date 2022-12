Atacadão inaugura 3ª unidade em São Bernardo e gera 250 novos empregos diretos

Da Redação



16/12/2022 | 22:02



O supermercado Atacadão, grupo Carrefour Brasil, inaugurou, nesta sexta-feira (16), uma nova unidade em São Bernardo. Localizada no bairro Demarchi, esta é a terceira loja da marca na cidade, que teve um investimento de R$ 80 milhões do grupo e gerou 250 novos empregos diretos e outros 250 indiretos.

A unidade do Atacadão foi aberta no espaço do antigo Restaurante Florestal, próximo ao Terminal Batistini, e contou com a presença do prefeito Orlando Morando, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami. Foram 120 dias de obras físicas para reforma completa do local.

A primeira loja da rede em São Bernardo foi aberta na Avenida Piraporinha, 837, no Planalto. O grupo inaugurou, recentemente, a segunda loja no Ferrazópolis, no fim de novembro, que marcou a conversão de formato após a integração com o grupo Big, passando do modelo hiper para atacarejo – no total, a rede prevê a conversão de 124 lojas das 374 unidades adquiridas.

Diretor de operações do grupo, Adriano Ferreira destacou que a abertura desta terceira unidade em São Bernardo é significativa para a rede. “A inauguração da loja marca o bem executado plano de expansão do Atacadão. Essa é a 20ª unidade orgânica construída neste ano a partir do zero, além da conversão de 13 lojas Big e 25 Maxxi. São 58 lojas no total, 58 novas oportunidades de trabalho”, disse.