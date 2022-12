Obituário - 17 de dezembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/12/2022 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Tomas Lameiras, 92. Natural de Portugal. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eunice da Silva de Souza, 88. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Felipe Prieto Cabello, 87. Natural da Espanha. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério em Itatiba (SP).

José Belizario, 87. Natural de Miraí (MG). Residia em Utinga, Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Angelina Santiago, 86. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adezino Rodrigues Meira, 85. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Jardim Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Joana Lomberti da Silva, 85. Natural de Mauá. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rubens Silva, 78. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gelson Marcos da Silva, 76. Natural de Viçosa (AL). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Manoela Valdez Fierro, 74. Natural de Ponta Porã (MS). Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Gerente comercial. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Elza Rodrigues da Silva, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Haroldo Shimo Essu, 70. Natural de Registro (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eliana Maria Tibério, 68. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Caraguatá, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Franco Nishihata, 59. Natural de Campinas (SP). Residia na Cidade Antônio Estevão de Carvalho, em São Paulo, Capital. Empresário. Dia 11, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Valdemir Antônio de Lima, 56. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raquel Chinelato, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Pedagoga. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Antonina Lojudice Franco, 99. Natural de Mirassol (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Odilon Pereira de Souza, 96. Natural de Itajobi (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



Elza Rodrigues Coelho, 93. Natural de Januária (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 11.

Antonia de Lourdes Cesário Morella, 86. Natural de Piraju (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Marisa do Carmo Oliveira Pereira, 86. Natural de Maracaí (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

José Romão de Carvalho, 84. Natural de Solidão (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Vilma Marguti Spesoto, 84. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Nair Ribeiro Passos Pereira, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Geraldo Santana, 77. Natural de Mariana (MG). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Kimiko Okumura Taba, 75. Natural de Cerqueira César (SP). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério do Morumbi, na Capital.

Aldo de Paiva Rodrigues, 72. Natural de Itajubá (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Heloísa Helena Rocha Ribeiro Giroldo, 64. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Clélia Aparecida Martins Souza, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Dias Viera, 61. Residia em Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Rosângela Marques Valim, 61. Natural de Três Pontas (MG). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Ezequias Correia da Silva, 60. Natural de Ribeirão (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Di 11. Memorial Phoenix.

Washington Wilson de Almeida, 57. Natural de Tapetinga (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Ednei Carlos Ribeiro Rocha, 45. Natural de Santo André. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Dirceu Masoni, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Jorge Paulino Iwashita da Silva, 17. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque dos Bancários. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Ercília Lemes Lisboa Haseda, 87. Natura. De Camapuã (MS). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Adhemar de Oliveira, 81. Natural de Palmital (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

Adão Augusto Diniz, 76. Natural de São Geraldo (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonilde Edite da Silva Oliveira, 66. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Adalberto de Souza Porto, 64. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Cidade Nova Heliópolis. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Aparecido Agnelo da Silva, 61. Natural de Itambé (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Maria Luzia Jesus Coimbra Santos, 56. Natural de Medeiros Neto (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Maria do Carmo Aparecida de Souza Santos, 53. Natural de São Pedro do Ivaí (PR). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.