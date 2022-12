Projeto Empreendedoras Braskem é sucesso em segunda edição

Coluna Social



18/12/2022 | 07:00



O nosso vídeocast tem estado movimentado com diversas entrevistas.

No Papo em Dia de hoje, você confere a conversa com Sylvia Tabarin, gerente de relações institucionais da Braskem, que nos contou um pouco mais sobre as atividades sociais da empresa, principalmente, ligadas a área do empreendedorismo. Dentre os projetos, o Empreendoras Braskem. “Tivemos a primeira edição em 2019 e surgiu como uma oportunidade de desenvolver a comunidade, especialmente as mulheres do entorno. Um dos pilares é a inovação. Todos os programas são igualmente importantes, mas esse tem um carinho especial no coração de cada um”, salienta Sylvia.

Na última edição deste ano, foram 336 inscrições, para uma seleção de 30 vagas. Há todo um processo de capacitação até a formatura. “Tem duração de 40 horas ao longo de um mês. Então, são 12 disciplinas trabalhadas desde marketing, vendas e posicionamento de marca. Todas aquelas dificuldades que um empreendedor encontra no seu dia a dia, nós proporcionamos esclarecimentos”, comenta. Neste ano, o programa contou com a parceria do Empreende Aí, iniciativa que fomenta o universo empresarial para a periferia.

Dois pontos altos chamaram atenção. A feira com produtos das alunas, que integraram colaboradores e participantes em uma ação na prática. Além da formatura, que premiou com valores em dinheiro, três lugares. Na entrevista em vídeo, você pode conferir o depoimento das ganhadoras. Já está no roteiro da Braskem lançar as inscrições para 2023, por volta do mês de março. Claro, que contamos tudo aqui para vocês.

Além desta temática, Sylvia trouxe mais alguns trabalhos, como o Costura Criativa, que reutilizará uniformes usados pelos funcionários e que iriam para descarte e serão transformados em bolsas e porta-objetos, dentre outros. A atividade será feita em conjunto com as cidades de Mauá e Santo André com a comunidade local. Seguindo, destaque para o Emprega Mais, que é voltado para pessoas que estão disponíveis para o mercado profissional. E por último, o Qualidade de Vida, que envolve o público da melhor idade em torno de diversas programações com exercícios físicos. Confira a conversa completa no Youtube.