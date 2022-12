Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 18/12/2022

Coluna Social



Assedec realiza entrega de kits

Natal é tempo de amor, esperança e gentileza. A iniciativa promovida pela Associação Educacional, Esportiva e Cultural (Assedec) transmitiu este espírito solidário ao agraciar 400 jovens de diversos bairros de Mauá com sacolinhas de brinquedos, guloseimas e panetones. “Ver a alegria das crianças e dos familiares ao receber o seu mimo é algo especial. Gostaria de agradecer a todos que ajudaram e fizeram parte desta festa, que foi regada de emoção e alegria”, comentou Vlademir Pereira Silva, presidente da organização.

A instituição luta para diminuir a desigualdade social dos jovens nas periferias por meio da educação do esporte e cultura e após o sucesso da ação natalina, busca manter e estender o projeto para datas comemorativas em 2023 com a meta de atender pelo menos 500 famílias da cidade.

Conquista

Estudante da escola diademense E.E. Profª Mércia Artimos Maron, Meire Luiz Moreira foi uma das ganhadoras do 16° Desafio de Redação, promovido pelo Diário, em parceria com a Uscs e, também, com a empresa Vale dos Pinheirais e o Instituto Ensina. “Foi maravilhoso quando soube que consegui”, destacou. Todos estão sendo recebidos pela equipe do DGABC TV e gravando para nossas redes sociais.

Investimentos

Nova identidade visual foi destaque da solenidade em comemoração aos 50 anos da Coop Joaquim Nabuco, em São Bernardo. O espaço revitalizado recebeu novos layouts e opção de autosserviço. A unidade ganhou também uma estação de reciclagem.

Romance

Com uma história de amor de quase oito anos, Yasmin Assagra e Yuri Duran, assessora de imprensa e analista de tesouraria, respectivamente, trocaram alianças em cerimônia na Igreja São Judas Tadeu, em Santo André. O casal andreense recebeu convidados no Buffet Cook Hall.





Atualizados

Empresário da são-bernardense Real Cestas, Gustavo Defendi marcou presença no Cidadão Global 2022, promovido pelo Santander Brasil e Valor Econômico. O encontro foi uma oportunidade de reunir empresas entorno do debate ESG, do Discurso à Prática, um conjunto de estratégias que discute questões ambientais, sociais e de governança corporativa, em prol da ampliação da perspectiva da análise de negócios para além das métricas financeiras. A ação contou com palestras da CEO e secretária do Pacto Global das Nações Unidas, Sandra Ojiambo, e do economista e cofundador da Systemiq, Jeremy Oppenheim.





Braskem fomenta empreendedorismo

O nosso vídeocast tem estado movimentado com diversas entrevistas.

No Papo em Dia de hoje, você confere a conversa com Sylvia Tabarin, gerente de relações institucionais da Braskem, que nos contou um pouco mais sobre as atividades sociais da empresa, principalmente, ligadas a área do empreendedorismo. Dentre os projetos, o Empreendoras Braskem. “Tivemos a primeira edição em 2019 e surgiu como uma oportunidade de desenvolver a comunidade, especialmente, às mulheres do entorno. Um dos pilares é a inovação. Todos os programas são igualmente importantes, mas esse tem um carinho especial no coração de cada um”, salienta Sylvia. Na última edição deste ano, foram 336 inscrições, para uma seleção de 30 vagas. Há todo um processo de capacitação até a formatura. “Tem duração de 40 horas ao longo de um mês. Então, são 12 disciplinas trabalhadas desde marketing, vendas e posicionamento de marca. Todas aquelas dificuldades que um empreendedor encontra no seu dia a dia, nós proporcionamos esclarecimentos”, comenta. Neste ano, o programa contou com a parceria do Empreende Aí, iniciativa que fomenta o universo empresarial para a periferia. Dois pontos altos chamaram atenção. A feira com produtos das alunas, que integraram colaboradores e participantes em uma ação na prática. Além da formatura, que premiou com valores em dinheiro, três lugares. Na entrevista em vídeo, você pode conferir o depoimento das ganhadoras. Já está no roteiro da Braskem lançar as inscrições para 2023, por volta do mês de março. Claro, que contamos tudo aqui para vocês.

Além desta temática, Sylvia trouxe mais alguns trabalhos, como o Costura Criativa, que reutilizará uniformes usados pelos funcionários e que iriam para descarte e serão transformados em bolsas e porta-objetos, dentre outros. A atividade será feita em conjunto com as cidades de Mauá e Santo André com a comunidade local. Seguindo, destaque para o Emprega Mais, que é voltado para pessoas que estão disponíveis para o mercado profissional. E por último, o Qualidade de Vida, que envolve o público da melhor idade em torno de diversas programações com exercícios físicos. Confira a conversa completa em nosso link no site.

Simonato Advogados celebra 15 anos

Desde 2007, a advogada Priscilla Simonato começou no comando do seu escritório em São Bernardo. Logo depois chegou sua irmã, Geisla, para ingressar na sociedade e gestão da empresa. “É uma história de amor pelo Direito solidificada para prestação de serviços na área previdenciária e do trabalho”, comenta Priscilla, que destaca que o diferencial delas é o fortalecimento de uma comunicação mais ágil. “Fazemos que o cliente compreenda todas as fases do seu processo, com status constante e muita atenção”, salienta Geisla.

Além disso, a estrutura do local foi ampliada. Elas me receberam para o quadro #jujuvisita e me mostraram o novo espaço, no mesmo endereço da Avenida Kennedy, em São Bernardo, mas totalmente repaginado com direito a arquiteta comandando todos os detalhes para deixar o ambiente ainda mais acolhedor. “Sabemos que quando a pessoa pensa em aposentadoria, pensa no futuro. Nós ajudamos a viabilizar questões tão sérias que tocam profundamente as pessoas”, finalizam.

No site, é possível conferir um pouco mais sobre esta entrevista!

Espetáculo

O Natal Cultural, promovido pela Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de São Caetano, transformou o Espaço Verde Chico Mendes em uma grande vila natalina com decorações de casinhas de madeira. Iniciada no fim de novembro, a programação traz apresentações artísticas e, até mesmo, caminhão temático. Para encerrar as atividades, o cantor Sidney Magal fará show, gratuito, no dia 21, às 20h.

Cidadania

Jovens da Fundação Casa de cinco centros socioeducativos, nas cidades de Diadema e São Paulo, participaram das Oficinas de Cri@tividades do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). O curso proporciona debates, ressignificações e conhecimentos sobre o mundo do trabalho para adolescentes entre 14 a 24 anos. “Essa parceria agrega a complementação da educação profissional básica dos adolescentes atendidos pela Fundação CASA”, afirma o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa.