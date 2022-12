Roberto Carlos faz homenagem para filho no dia em que ele completaria 54 anos de idade: Te amo sempre

15/12/2022 | 08:10



Roberto Carlos costuma ser bastante discreto a cerca de sua vida pessoal, mas, na última quarta-feira, dia 14, decidiu fazer uma homenagem pública ao filho, Dudu Braga, que morreu aos 52 anos de idade após o diagnóstico de câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal.

Na data em questão, Dudu estaria completando 54 anos de idade. Por isso, Roberto escreveu:

Dudu meu filho querido. Te amo sempre, muito, muito. Que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, Amém, Amém.

Um pouco mais cedo, o cantor compartilhou um clique raro do dia do nascimento de Dudu. Na imagem, ele aparece ainda bebê no colo do pai.

Dudu morreu no dia 8 de setembro de 2021.