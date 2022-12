Guto Volpi é eleito prefeito de Ribeirão Pires com 38,54% dos votos

Joyce Cunha e Pamela Cadamuro



11/12/2022 | 19:26



A cadeira da prefeitura de Ribeirão Pires se mantém, até 2024, com Guto Volpi (PL). Com 38,54% dos votos, ele venceu a eleição suplementar realizada no município neste domingo (11). A posse está prevista para 9 de janeiro de 2023.

De família política, Guto ocupava o cargo de presidente da Câmara dos Vereadores e, em setembro, assumiu a prefeitura interinamente após a cassação do mandato do prefeito Clóvis Volpi (PL), que também é seu pai. "Se governa para toda a cidade, com pacificação, espírito democrático e de progresso. Ganhamos essa eleição no voto.", disse ele, ao dedicar a vitória ao pai e com a promessa de entregar as obras iniciadas por ele.

Ao todo, a cidade possui quase 91 mil eleitores e representa cerca de 4,2% da população apta a votar no grande ABC. Em segundo lugar na eleição, Gabriel Roncon (Cidadania) conquistou 31,69% dos votos; em terceiro, Amigão D''''''''Orto (PSB) ficou com 26,73% dos votos; em quarto, Carlos Sacomani (PMB) com 1,94%; na sequência, Agnello (MDB), com 1,11% dos votos válidos.

Festa no comitê

No comitê de campanha, com carro de som, eleitores e apoiadores políticos, Guto comemorou a vitória antes mesmo do resultado oficial, apenas com a contagem dos votos realizada pela apuração da própria equipe através dos boletins de urna. Com ele, estavam o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, o deputado estadual eleito Thiago Auricchio e Marcelo Lima, vice-prefeito de São Bernardo e também deputado federal eleito.

"Essa campanha foi muito difícil, mexeram com a nossa família e fizeram de tudo para que o Guto não chegasse à prefeitura. Mas eu tenho certeza que o Guto é e será o melhor prefeito para essa cidade", disse o ex-prefeito Clóvis Volpi. O deputado eleito Marcelo Lima disse que será parceiro de Ribeirão Pires e ajudar, inclusive, com o Hospital Santa Luzia. "É uma vitória dos ribeirão-pirenses, que escolheram o que é melhor para a cidade", comentou.

