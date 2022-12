Barrichello celebra bicampeonato na Stock Car: 'É o dia mais feliz da minha vida'

11/12/2022 | 16:59



Aos 50 anos, Rubens Barrichello tornou ainda mais bela a sua carreira no automobilismo. O piloto foi bicampeão da Stock Car neste domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Depois da corrida que o consagrou campeão, ele não precisou analisar a sua vida em profundidade para ser categórico: "É o dia mais feliz da minha vida".

A comemoração depois da corrida iniciou em família. Rubinho foi abraçado pelos filhos e por integrantes da equipe Fulltime. Na sequência, vieram os abraços para o pai, a irmã e a mãe, que o acompanhou enquanto ele falava pela primeira vez como bicampeão da Stock Car. "O coração deve estar a 197 km/h, estou muito feliz", comemorou.

Barrichello nunca escondeu a emoção. Quando faltavam 16 minutos para terminar a corrida, ele já era acompanhado por lágrimas no carro. Mesmo com a celebração, o campeão lamentou a forma que a corrida terminou, sem os adversários pelo título. Daniel Serra abandonou após batida e Gabriel Casagrande foi desclassificado.

"Eu não queria que acabasse assim, porque, no final de contas, a gente estava tão bonito na pista. Nas primeiras voltas, mandei tudo que eu podia. Estava firme", disse. "Me coloquei por fora e desci, esperei que ele (Casagrande) fechasse, mas não tanto. Então acho que a decisão foi em cima disso", comentou sobre o incidente no começo da prova final. O outro finalista, Matías Rossi, já havia abandonado a disputa na primeira corrida do dia.

Nesta temporada, os triunfos vieram em Goiânia, duas vezes, e Santa Cruz do Sul. Em Interlagos, a vitória não veio, mas garantir o título foi suficiente para que Rubinho "fizesse as pazes" com o circuito. "A gente quebra um tabu em Interlagos", afirmou antes de demonstrar a gratidão aos fãs e apoiadores: "Só tenho a agradecer a todos que torcem por mim. É muita gente. Eu não sabia quanta gente. Muito obrigado".

A comemoração veio aos risos quando Rubinho disse que vai tomar todo o champanhe que deixou de tomar nos últimos 40 dias. "Hoje é o dia, hoje é muito o dia", repetiu sobre ser o auge da felicidade na vida. É a segunda vez que o piloto da Fulltime conquista o titulo da Stock Car. Ele já havia vencido o título em 2014.