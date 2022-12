Câmaras da região devem decidir os novos presidentes nesta semana

Arthur Rodrigues



11/12/2022 | 10:06



As Câmaras de Mauá, São Bernardo e São Caetano decidem nesta semana os novos componentes das respectivas mesas diretoras para o biênio 2023-2024. A primeira votação será em Mauá, na terça-feira (13), seguida de São Bernardo, na quarta (14), e de São Caetano, na quinta (15). Em Diadema, a votação está marcada para o próximo dia 22.

A eleição em Mauá acontecerá na sessão ordinária marcada para a próxima terça, às 14h, no que tende a ser a última antes do recesso. Não há chapas oficialmente formadas, mas o Diário apurou que o líder da oposição, Sargento Simões (Avante), será um dos concorrentes. Também há indefinição em São Bernardo. O Diário noticiou nas últimas semanas que Fran Silva (PSD) é o favorito para vencer o pleito, mas o vereador não confirma que é candidato. O prefeito Orlando Morando (PSDB) tem agido para evitar a eleição de Fran, que apesar de ser da base governista, não têm a confiança do chefe do Executivo.

O Diário apurou que o prefeito quer que o novo presidente do Legislativo seja alguém indicado por ele, e não um nome saído de uma articulação entre os vereadores. Depois de propor os nomes de Almir do Gás, Afonso Torres e Toninho Tavares, todos do PSDB, mas sem sucesso, Orlando pode indicar alguém de seu secretariado para concorrer à eleição no Legislativo. Segundo uma fonte do jornal. o nome mais cotado é o de Alex Mognon (PSDB), secretário de Esportes.

Na Câmara de São Caetano, dois nomes da base do governo são cotados para assumir a mesa diretora. Segundo informações de bastidores, os governistas tendem a indicar o vereador Marcel Munhoz (Cidadania) à presidência da Casa. O atual presidente, Tite Campanella (Cidadania), tentará a reeleição e busca convencer os aliados a abdicarem da indicação de Munhoz. O Diário apurou que Tite teria apoio dos vereadores de oposição, o que talvez explique o não apoio da base governista. Em Diadema, uma chapa única encabeçada pelo vereador da base governista Orlando Vitoriano (PT) tende a ser eleita por unanimidade para suceder o mandato do também petista Josa Queiroz.

Já eleitos

Em Santo André, Carlos Ferreira (Republicanos) foi eleito para presidir o Legislativo no biênio 2023-2024, em lugar de Pedrinho Botaro (PSDB). Em Ribeirão Pires. Guto Volpi (PL) conseguiu a reeleição após a votação ser antecipada por conta da cassação de Clóvis Volpi (PL). Como é candidato a prefeito, não continuará à frente do Legislativo caso seja eleito. Já em Rio Grande da Serra, Claudinho Monteiro (PTC) sucederá o mandato de Charles Fumagalli (PTB).