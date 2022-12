Após perder primeiro pênalti do Brasil, Rodrygo Goes lamenta: Do céu ao inferno em questão de minutos

10/12/2022 | 13:11



Rodrygo Goes assumiu a responsabilidade do primeiro pênalti do Brasil contra a Croácia e, infelizmente, não balançou as redes. A eliminação da seleção aconteceu e, um dia após o grande baque, ele se pronunciou nas redes sociais e pediu desculpas.

Desculpa. Com certeza o momento mais doloroso da minha carreira, do céu ao inferno em questão de minutos, foi exatamente da forma que eu sempre pedi para que não fosse. Sei que TUDO PASSA e por mais que no momento eu ainda não tenha forças pra levantar, tenho certeza que voltarei, não sei como, mas voltarei e muito mais forte?

E, continuou:

Apenas mentes brilhantes passam por certas provações com certeza comigo não seria diferente, 21 anos, nada foi fácil até aqui e nem vai ser, mas valerá a pena! Obrigado a todos que torceram e acreditaram na gente, obrigado meu Deus por tudo e perdão por ser ingrato depois de tudo que já fizeste por mim, fico me perguntando por que eu ? Por que tinha que ser dessa forma ? Só quem esteve comigo viu tudo que passei durante esse ano pra chegar bem na copa e por que tinha quer terminar assim ?

No final ele agradeceu e já falou sobre 2026, ano da próxima Copa:

Não consigo entender, mas aí começo lembrar de tudo e vejo que não posso reclamar de nada e só seguir dando meu melhor em tudo como sempre fiz! Mais uma vez, obrigado a todos e que em 2026 tudo seja diferente, continuo acreditando que ainda seremos muito felizes! Essa geração é muito boa, ela merece e precisa ser coroada. Patria Amada, Brasil.

Além do jovem jogador, Richarlison também se pronunciou.