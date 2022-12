Belle Silva e Felipe Neto batem boca nas redes sociais: Vai procurar a sua turma

10/12/2022 | 10:10



Eita! Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo no Qatar, Felipe Neto se revoltou nas redes sociais e acabou xingando a seleção brasileira. A situação, é claro, não passou despercebida por Belle Silva, esposa do jogador Thiago Silva, que fez questão de rebater o youtuber.

Como esses filhos da pu** tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo e faltando 3 minutos para acabar a prorrogação? Como??????, escreveu ele.

Rapidamente Belle rebateu:

Esses fdp são os mesmos que te fizeram gritar de alegria há 5 jogos e que te ajudaram quando você estava na merda em Paris, lembra? Você não respeita os profissionais que fizeram o que podiam pra levar esse hexa, que você certamente comemoraria. Vai procurar a sua turma!!!

Felipe Neto então se mostrou surpreso com o comentário de Belle:

Não posso nem ficar pu** e xingar a Seleção que vem esposa de jogador me atacar publicamente. 200 milhões de pessoas revoltadas xingando, mas eu que sou o problema.

E não parou por aí, já que Belle rebateu novamente o youtuber:

Com mais de 3 mil comentários, por que só o meu te incomodou? Internet é assim: fala o que quer, ouve o q não quer. Isso vale para todos.

Eita!

Após toda a polêmica, Felipe Neto optou por bloquear Belle no Twitter.