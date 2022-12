Guto Volpi afirma que dará continuidade à gestão de Clóvis

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



10/12/2022 | 01:08



O candidato a prefeito de Ribeirão Pires na eleição suplementar que acontecerá amanhã, Guto Volpi (PL), afirmou que irá continuar os projetos da gestão de seu pai, Clóvis Volpi (PL), cassado em setembro pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com base na Lei da Ficha Limpa.

"Nosso governo será de continuidade. O Clóvis começou uma reconstrução em Ribeirão Pires, herdando mais de R$ 200 milhões de dívidas da gestão passada. Precisamos continuar essa reconstrução, mantendo os projetos que já estão em vigor e seguindo o plano de governo que foi interrompido", declarou Guto Volpi.

O candidato, que é o atual prefeito interino, ainda garantiu que o seu pai participará de sua gestão, caso eleito, com conselhos e consultoria.

"Não é uma questão de pai e sim de ter um homem público com a experiência do Clóvis. É uma experiência de relacionamento público de muita credibilidade e solidez. Seria um erro de minha parte não aproveitar a história pública dele. Ele não irá ocupar nenhuma secretaria, não terá nenhum cargo, mas estará lá como um grande conselheiro, da mesma forma que esteve em toda a minha vida", disse o prefeito interino.

Entre os projetos que pretende continuar, Guto frisou a manutenção das obras do Hospital Municipal Santa Luzia, que terá 98 leitos, sendo 60 de clínica médica, 18 de maternidade, dez de berçário e dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva); centro cirúrgico/obstétrico; atendimento ginecológico, área para internação, centro clínico, laboratório de análises clínicas, pediatria e maternidade.

"Não apenas daremos continuidade, como concluiremos as obras do hospital. Nós reafirmamos esse compromisso na última visita do novo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A previsão é que a gente consiga entregar o equipamento em 2024", afirmou Guto.

O candidato ainda disse que a única obra que não conseguirá concluir será a do viaduto que ligará Centro ao Centro Alto – terá 2.700 metros de extensão – cuja previsão de entrega é para 2026.

OUTRAS PROPOSTAS

Diferente do que seus adversários declararam nas sabatinas do Diário ao longo da semana, Guto disse que a taxa do lixo, que irritado os munícipes, deve ser mantida, mas que irá retirá-la da conta de água.

"Acabar com a taxa do lixo é a grande falácia dessa campanha. É uma lei federal, ela tem que existir. Nós vamos propor a discussão de um valor único e igual para todo mundo, podendo até sair da conta de água e ser embutida no IPTU. Faremos isso assim que sairmos do período eleitoral", declarou Guto.

Para Guto, a infraestrutura é o grande problema de Ribeirão. Sua primeira medida como prefeito interino, inclusive, foi implemenar um projeto que previa a troca da iluminação pública por lâmpadas de LED.

"A questão da infraestrutura será a nossa prioridade. O novo governador (Tarcísio) tem o olgar da infraestrutura e eu tenho certeza que isso nos ajudará a trazer recursos para Ribeirão”, disse.