Fábio Porchat revela que já foi flagrado fazendo sexo dentro de carro

08/12/2022 | 12:10



Fábio Porchat, de 39 anos de idade, revelou, durante o programa Que história é Essa, Porchat?, que já foi flagrado pela polícia fazendo sexo em um carro no meio da rua. Oi? Isso mesmo. O humorista ainda contou detalhes do ocorrido.

Fábio lembrou que na época estava se relacionado com uma mulher e que de noite foi levá-la para a casa dela. Ele fala que o clima esquentou e os dois começaram a se beijar e a deixar rolar dentro do carro:

- Um dia eu numa pegação no carro, parei em frente à casa dela, aí beijo e beijo, daqui a pouco é mão naquilo e coisa boa, e aí a calça já meio na metade, e confusão, e pegação.

E parece que quando a situação já estava fervendo entre os dois dentro do carro, um policial flagrou o casal. Que situação, hein:

No vidro tec, tec. Quando olhei, era a polícia. Quando é a polícia, penso assim: o que faço eu?' Porque ele falou: sai do carro. E eu estava bem acordado, não dava para fingir de morto imediatamente.

Porchat, que já estava sem roupa teve que fazer uma estratégia para não sair nu para falar com o agente:

Aí eu pensei: ou saio pelado ou me visto. Porque daí quando comecei a me vestir sentado, [porque não ia] sair do carro pelado, e ela ali também pelada, o agente abriu a porta do carro, e questionou o que estava fazendo.

No final das contas a mulher desceu do carro e entrou em casa, enquanto ele teve que levar uma bronca daquelas do policial.