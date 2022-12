Lana Del Rey anuncia 9º disco para março de 2023

08/12/2022 | 10:02



Lana Del Rey anunciou nesta quarta-feira, dia 7, a data do lançamento de seu nono disco, Did You Know That Theres A Tunnel Under Ocean Blvd, para 10 de março de 2023. O álbum sucede Blue Banisters e Chemtrails Over The Country Club, ambos lançados em 2021. A assessoria da artista no Brasil também divulgou a capa do próximo álbum, que conta com colaborações de Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis e SYML. A pré-encomenda de Did You Know That Theres A Tunnel Under Ocean Blvd pode ser feita em CD, cassete e vinil. O álbum também pode ser pré-salvo no Spotify. O primeiro single da nova era, cujo nome é homônimo ao álbum, também está disponível em todas as plataformas digitais. A cantora assina a composição da faixa com Mike Hermosa.