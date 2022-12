IPC-S acelera a 0,67% na 1ª quadrissemana de dezembro, afirma FGV

08/12/2022 | 08:29



O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou a 0,67% na primeira quadrissemana de dezembro, ante alta de 0,57% no fechamento de novembro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas. O indicador acumula alta de 4,61% em 12 meses, maior que o avanço de 4,51% na quarta quadrissemana de novembro.

Cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação na primeira leitura de dezembro. O destaque partiu do grupo Alimentação (1,06% para 1,36%), com influência de hortaliças e legumes (11,45% para 13,46%).

Educação, Leitura e Recreação (-0,74% para -0,42%), Habitação (0,43% para 0,57%), Transportes (0,92% para 0,94%) e Comunicação (-0,35% para -0,13%) também registraram aceleração em suas taxas de variação. Nessas classes, os itens de maior peso foram passagem aérea (-3,65% para -2,60%), taxa de água e esgoto residencial (0,76% para 1,08%), tarifa de táxi (0,00% para 2,11%) e combo de telefonia, internet e TV por assinatura (-0,53% para -0,15%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,89% para 0,69%), Vestuário (0,76% para 0,45%) e Despesas Diversas (0,20% para 0,12%) registraram decréscimo, com influência dos itens artigos de higiene e cuidado pessoal (1,66% para 0,97%), calçados infantis (-0,75% para -2,09%) e conserto de aparelho telefônico celular (0,36% para -0,18%), respectivamente.