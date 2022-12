Jair Bolsonaro participa da posse de dois ministros no STJ

07/12/2022 | 09:16



Os desembargadores Messod Azulay Neto, do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), no Rio de Janeiro, e Paulo Sérgio Domingues, do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), em São Paulo, tomaram posse ontem como ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A cerimônia durou menos de 30 minutos e foi protocolar. O único discurso foi do presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, que desejou boas-vindas aos novos ministros.

“Faço votos de que tenham uma atuação muito feliz e profícua neste tribunal superior”, disse.

APARIÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da cerimônia, em uma das raras aparições em eventos oficiais após a derrota nas eleições. Os desembargadores foram indicados por ele ao STJ.

Bolsonaro acompanhou a posse do palco e voltou a ficar frente a frente com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, tido como um de seus principais antagonistas no Judiciário. Na queda de braço mais recente, Moraes multou o PL, partido do presidente, por contestar sem provas a segurança das urnas.

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, Gilmar Mendes, Ricardo Lewanodwksi e Kassio Nunes Marques completam a lista de autoridades presentes.