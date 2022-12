Fortaleza anuncia retorno de Pikachu por empréstimo para temporada de 2023

07/12/2022 | 08:55



O Fortaleza anunciou o primeiro reforço para a temporada de 2023 nesta terça-feira e trouxe de volta um velho conhecido da torcida: o ala Yago Pikachu. O atleta, que estava no Shimizu S-Pulse, do Japão, vem por empréstimo até o final de 2023 e o clube nordestino tem opção de compra ao final do vínculo.

A vinda do jogador faz parte de um planejamento da diretoria que pretende formar um elenco encorpado visando as competições que vai disputar. Além do Estadual, o Fortaleza terá pela frente a Copa do Nordeste, a Libertadores, a Copa do Brasil e ainda a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Faz parte do nosso projeto ter um time qualificado para o ano que vem. Tem o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda e vamos juntos trabalhar sabendo dos desafios de 2023 para fazer o Fortaleza cada vez mais forte", disse o presidente Marcelo Paz.

No Japão, o time de Pikachu acabou não cumprindo uma boa campanha. O Shimizu terminou a J-League em penúltimo lugar e acabou rebaixado, o que facilitou a liberação por empréstimo ao Fortaleza.

Identificado com o Fortaleza, Pikachu volta para aumentar seus números pelo clube. Ele tem 94 jogos, 29 gols e 16 assistências, além dos títulos da Copa do Nordeste em 2022 e ainda o bicampeonato cearense em 2021 e 2022.

O retorno de Pikachu aumenta o leque de opções do treinador para escalar a equipe. Além de atuar pelo lado direito da defesa, o jogador tambem pode ser usado como ponta ou ainda um armador pelo setor de meio-campo.