Negociação garante mais 861 empregos na Mercedes

Da Redação



07/12/2022 | 08:47



Após o acordo entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a Mercedes-Benz em novembro, ficou celebrado um PDV (Plano de Demissão Voluntária) para os 2.200 trabalhadores impactados pela terceirização e os 1.400 que teriam o contrato encerrado teriam prioridade na recontratação.

Nesta terça-feira (6), o sindicato informou que 361 trabalhadores que saíram em outubro no término do contrato, retornarão, sendo 200 em abril e 161 em agosto de 2023. Dentre os que estão terminando os contratos em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, 500 já terão o contratos prorrogados por mais um ano.

“Os trabalhadores que não tiveram os contratos de trabalho renovados por mais um ano mantém a cláusula do acordo”, afirmou o Moisés Selerges, presidente da entidade, em vídeo divulgado. As negociações prosseguem.

Em nota, a Mercedes afirmou que “espera-se que o PDV deva atingir objetivos pretendidos no processo de otimização de funções da fábrica. E, em razão disto, a empresa chegou a um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nesta terça-feira (6) a fim de manter parte dos colaboradores temporários (cerca de 500 trabalhadores) que teriam contratos encerrados nesta semana para renovarem seus contratos e seguirem trabalhando na unidade”.