Dupla é presa após série de roubos de celulares em São Caetano

Da Redação



06/12/2022 | 17:06



A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Caetano do Sul prendeu, nesta segunda-feira (5), dois homens suspeitos de roubarem celulares no bairro Boa Vista.

De acordo com as informações, a dupla de 38 e 39 anos praticava os crimes há alguns dias, em uma motocicleta usada para transitar pelo local. Durante um patrulhamento, a GCM foi informada sobre um roubo que havia acabado de acontecer e, ao perceber a chegada da viatura, o motorista da moto tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e caiu com o parceiro. Com eles, os guardas encontraram dois celulares.